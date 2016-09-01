به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی صبح پنجشنبه در دومین همایش ملی فناوری‌های نوین دریایی در نوشهر گفت: حضور نیروی دریایی ارتش در مدار ۱۰ درجه یک اقتدار و موفقیت بزرگ برای کشور است.

وی افزود: بر اساس سیاست‌های ابلاغی در برنامه ششم، برای اولین تقویت سواحل مکران در برنامه توسعه ششم قرار گرفته است که شاهد پیشرفت و توسعه همه جانبه این منطقه از کشور خواهد بود.

بروجردی خاطرنشان کرد: حضور ناوگان مقتدر نیروی دریایی کشور و صنایع دریایی و موشکی و تسلیحات به‌هیچ‌وجه قابل‌مقایسه با کشورهای منطقه نیست و از توانمندی فوق‌العاده در دنیا و جایگاه ویژه وبرتری در بین کشورهای صاحب فناوری نظامی دارد.

وی افزود: امروز جمهوری اسلامی به‌عنوان چند کشور اول دارای قدرت موشکی در جهان است و دشمن از این قدرت در هراس است.

وی اضافه کرد: جمهوری اسلامی در یک اقدام هوشمندانه خط دفاعی خود را در مرز اسرائیل قراردادیم تا این رژیم و غده سرطانی همواره بیم و خوف نسبت به قدرت و اقتدار و امنیت کشور ما دارد.

رئیس کمیسون امنیت ملی مجلس در بخش دیگر به مسئله عربستان و جنگ‌افروزی علیه کشور مظلوم یمن خاطرنشان کرد: عربستان در خصوص کشور یمن دچار ضعف شده است و بدون شک بازنده واقعی در تسلیحات عربستان خواهد بود.