فصل کارآفرینی زنان سرپرست خانوار/ سرشاخ با «برند»های معتبر

خبرگزاری مهر، گروه جامعه: در نگاه اول این نمایشگاه هم مثل سایر نمایشگاهها محلی برای عرضهی کالاها است، حالا این کالا میخواهد لباس باشد یا یک عروسکی که با هنر چهلتکه دوزی ساختهشده و سر از یک غرفه درآورده است، اما واقعیت چیز دیگری است، وقتی وارد نمایشگاه میشوی و در حال و هوای آن قدم میزنی با پشت پرده این رویداد بیشتر آشنا میشوی، پشتپردهای که جذابتر از اصل ماجراست.
زن سرپرست خانواده؛ از فرد نیازمند تا کارآفرین موفق
ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از سالها پیش رویکرد تازهای را در پیش گرفت که با معادلات رایج در این حوزه چندان تناسبی ندارد. این ستاد کوشید به جای کمکهای رایج به زنان و دخترانی که به دلیل نداشتن سرپرست مشکلات مادی و روانی مختلفی داشتند، آنها را تحت آموزش قرار دهد و برای دستیابی به این هدف مراکز مهارتآموزی در مناطق مختلف تهران راهاندازی شد که هرکدام از این مراکز یک نوع شغل یا فن و حرفه را آموزش میدادند.
افراد آموزشدیده در این مراکز کوثر مشغول به کار میشدند یا از طریق کوثرها به کارگاهها و شرکتهای تولیدی معرفی میشدند تا متناسب با حرفهای که فراگرفتهاند، کار کنند.
برای معرفی توانمندی این زنان هم نمایشگاه زنان و تولید ملی طراحی شد. این نمایشگاه در طول سال در دو نوبت (شهریور و اسفند) برگزار میشود تا کالاهای تولیدی زنان سرپرست خانواده یا دختران بد سرپرست معرفی و به فروش برسد. در دورههای اول مراجعه مردم به این نمایشگاه بیشتر به خاطر جنبه حمایتی ماجرا بود. اینکه برای کمک به زنان سرپرست خانوار به نمایشگاه بیایند و از آنان خرید کنند، اما حالا در نهمین دوره شرایط کاملا عوض شده است.
نرگس بیگوند مدیر مرکز مهارت آموزی صدیقین یکی از افرادی است که تحت عنوان موسسه خیریه صدیقین در قالب برنامهی ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران فعالیت و از طریق حرفهآموزی به زنان سرپرست خانوار از آنها حمایت میکند، او معتقد است که این زنان با یکدیگر ارتباط بسیار خوبی دارند و در مواقع حساس و ضروری از یکدیگر حمایتهای چشمگیری میکنند.
بسیاری از مراکز مهارتآموزی کوثر حالا به تولید کننده کالاهای مختلف تبدیلشدهاند. کالاهایی که در بین آنها سهم پوشاک و صنایع مرتبط با آن بسیار زیاد است. در این مراکز از صفر تا ۱۰۰ کارها را خود زنان سرپرست خانواده انجام میدهند. آنها پارچه تولید میکنند، طراحی میکنند، میدوزند و عرضه میکنند.
مراکز مهارتآموزی کوثر هم بهموازات این طرح رشد قابلتوجهی پیدا کرد، برخی از زنانی که در همین کوثرها کار یا حرفهای را راه انداخته بودند بهمرور و با مشارکت هم، برای کمک به افرادی که شرایطی مشابه شرایط خودشان داشتند، کوثرهای جدیدی را راه اندازی کردند و چرخ آموزش و تولید را برای ایستادن زنان نیازمند روی پای خودشان چرخاندند.
برندهای تجاری تازه چشماندازی امیدبخش
حالا در نمایشگاه نهم زنان و تولید ملی که چرخ میزنی، دیگر نه از غرفههای اولیه خبری هست و نه از آن تولیدات. کسی که از سابقه نمایشگاه خبر نداشته باشد و وارد این نمایشگاه شود، شاید اصلاً نتواند تفاوتی بین کوثرها و تولیدکنندگان شناختهشده پوشاک بزرگسال و کودک و ... پیدا کند.
شهرام صالحی مدیر عامل مرکز مهارت آموزی کوثر فرشتگان منطقه ۱۱، از جمله افرادی است که در قالب برنامه ستاد توانمندسازی زنان شهرداری تهران هر سال تعدادی از زنان سرپرست خانوار را تحت حمایت گرفته و از طریق آموزش، مهارتی به آنها می آموزد تا برای خود اشتغالزایی کنند، او می گوید: برای افرادی که وارد این مرکز میشوند، اول جلسه مشاوره گذاشته میشود. در این جلسات حس خودباوری در بین زنان زنده میشود و بعد بر اساس علاقه و مهارت و امکانات موجود زمینهی یاگیری یک حرفه برای او فراهم میگردد.
یکی از زنان سرپرست خانوار که در این موسسه دورههای آموزشی را پشت سرگذاشته است، میگوید: به خاطر شرایط مالی بدی داشتهپم و در ابتدای وارد به این مرکز مهارت آموزی هیچ مهارتی نداشتم؛ اما بعد از مدتی موفق به یاد گرفتن یک حرفه شده و شرایط مالی و روحی بسیار خوبی پیدا کرده ام.
محسن خاضع مدیر مرکز مهارت آموزی کوثر «سارک» هم از جمله افرادی است که به زنان سرپرست خانوار در قالب برنامه های ستاد توانمندسازی زنان آموزش میدهد و برای آنها اشتغالزایی میکند. او می گوید: این زنان زمانی که فرد جدیدی وارد این مرکز میشود، سعی میکنند سریع تر به او کمک کرده تا بتواند در زمان کوتاهتری پیشرفت کند.
وی می افزاید: یکی از زنان سرپرست خانوار مدتها قبل به مجموعه ما پیوست و تحت آموزش قرار گرفت، این فرد در گذشته دچار اعتیاد بوده اما پس از ورود به مرکز حرفه آموزی ما توانست از نظر روحی، روانی و مادی به شرایط مطلوبی برسد، ما نیز با در اختیار گذاشتن خانه و تهیه جهیزیه برای دختر این زن سرپرست خانوار تلاش کردیم در حمایت هرچه بیشتر او یاری رسانی کنیم.
رشد چشمگیر کیفیت تولیدات زنان سرپرست خانوار
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نیزدر بازدید از نمایشگاه تولید زنان، برپایی این قبیل نمایشگاهها را عامل جلب توجه به سمت این حوزه و نتایج آن دانست و با اشاره به فعالیتهای شهرداری تهران در رابطه با حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: میبینیم که شهرداری تهران هرسال این موضوع را در دستور کار خودش قرار میدهد. هر دوره در مقایسه با سالهای گذشته شاهد پیشرفت در کیفیت و تنوع کارها هستیم و امیدواریم این روند صعودی هرسال ادامه داشته باشد.
وی همچنین در رابطه با کیفیت کالاهای عرضه شده در این دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی تاکید کرد: در سه سال گذشته، توفیق داشتم در هر دوره از این نمایشگاه حضور داشته باشم؛ چرا که این کار ارزشمندی که صورت گرفته برایم بسیار مهم است و هر سال حداقل برای بازدید از این آثار به نمایشگاه میآیم و از نزدیک در جریان تلاش و زحمات برگزارکنندگان نمایشگاه و کسانی که محصولات و آثار خودشان را ارائه دادهاند، قرار میگیرم.
مولاوردی افزود: امسال نیز مانند دورههای پیشین توفیق پیدا کردم تا در نهمین دوره از نمایشگاه زنان و تولید ملی حضور پیدا کنم. محصولات ارائه شده در مقایسه با کارهایی که در بیرون از نمایشگاه دیده میشود از نظر جنس طراحی دوخت و نوع پوشش از نمره قابل قبولی برخوردار بود و روند روبه رشدی را نشان میداد.
زنانی که ماهیگیری آموختند
نمایشگاه زنان و تولید ملی در واقع با این انگیزه و هدف راهاندازی شده تا کالاهایی را که زنان سرپرست خانواده تولید میکنند، معرفی و زمینهای برای فروش این کالاها فراهم کند. اما نکته مهم ماجرا و جذابیت پشت پرده نمایشگاه در این است که اصلاً این زنان که سرپرست خانواده هستند و بسیاری از آنها شرایط مساعدی نداشتهاند چگونه توانستهاند به یک تولید کننده کالا تبدیل شوند و برخی حتی کارآفرین شده و کارگاهی راه بیندازند. زنانی که حالا تولیداتشان به لحاظ کیفی تفاوت چندانی با تولیدکنندگان شناخته شده ندارد.
اینجا و در نمایشگاه تولیدات زنان سرپرست خانوار، زنانی که توانمند شدهاند به یکدیگر کمک میکنند و دست دیگران را میگیرند. زنان بیسرپرست که زمانی نیازمند بودند حالا خودشان نیازهای دیگران را برطرف میکنند، و کارآفرین هستند.
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