به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی افزود: یکی دیگر از موضوعات کلیدی در فرونشست مسئله فرماندهی یکپارچه است به طوری که تا اگر این موضوع حل نشود تنها باید تکنیک های نظام مهندسی و سیستم هایی که می تواند در مسئله مقابله با فرونشست نقش اساسی را ایفا کند، تکیه کرد.

وی ادامه داد: موضوع یکپارچگی و ایجاد مرکز فرماندهی برای مجموعه هایی که در حوزه خدمات زیر زمینی فعالیت می کنند، باید هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.

دنیامالی اظهار کرد: تا زمانی که یک مرکز فرماندهی واحد برای فعالیت های عمرانی زیر زمین نداشته باشیم، دچار مشکلات کنونی فرونشست هستیم.

عضو شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: موضوع فرونشست ها یک موضوع تک عاملی یا حتی وابسته به دو با سه عامل نیست بلکه عوامل متعددی دارد اما متاسفانه تاکنون هر مشکلی که بوجود آمده است را به صورت نقطه ای بررسی کرده ایم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه بررسی حوادث فرونشست باید با ریشه یابی اساسی در خصوص مشکل همراه باشد، افزود: پرسش اینجا است که تا کی می خواهیم با این مشکلات دست و پنجه نرم کنیم اما مسیر منطقی را برای ارزیابی درست، دنبال نکنیم.

وی اظهار کرد: متاسفانه در حال حاضر برای کاهش مشکلات فرونشست هزینه های مضاعفی را می پردازیم در حالی که در ابتدا باید این مشکل حل شود.

دنیامالی با اشاره به حجم بالای عملیات مدیریت شهری در بحث فضاهای زیر سطح و توسعه مترو، تصریح کرد: این حجم از عملیات نیاز به مراقبت زیادی دارد تا با توجه به فراوانی تعداد پروژه ها، با خطاهای بیشتر مواجه نشویم.

وی خاطرنشان کرد: ما نباید بپذیریم که با بالارفتن حجم و محورهای عملیات و توسعه جلوه های کاری، سایر مسائل تحت تاثیر قرار گیرد.

دنیامالی تصریح کرد: باور ما این است که ایمنی مردم و زندگی شهری آنقدر مهم است که باید برای آن هزینه های مضاعف انجام دهیم تا مردم از نظر ذهنی دچار تشویش و نگرانی نباشند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: در حال حاضر تنها گزینه پیش رو آن است که نظام مهندسی را بیشتر رعایت کنیم و به مسائلی همچون لوازم اندازه گیری، آزمایشات مورد نیاز، مطالعات عمیق تر، استفاده از کارشناس مجرب و تجهیزات مناسب که می تواند وقوع این حوادث را به صفر برساند، بیشتر توجه کنیم.