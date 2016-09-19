روایت مستند «وُد» از توجه علامه امینی به وحدت مسلمانان

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «وُد» یکی از تازه‌ترین محصولات خانه مستند انقلاب اسلامی که به گفته‌ ابوالفضل منافی‌پور کارگردان این مستند، در آن مشی و روش علامه امینی مؤلف کتاب «الغدیر» در توجه به جایگاه وحدت مسلمانان بررسی شده است.

ابوالفضل منافی‌پور کارگردان مستند «ود» در این باره گفت: مستند «وُد» زندگینامه علامه امینی نیست ولی تلاش شده تا با بررسی مشی و روش علامه، جایگاه وحدت مسلمانان را در کلام و رفتار ایشان مورد کنکاش قرار دهیم و قرائتی عینی از این جنبه دینی علامه را به نمایش بگذاریم.

وی ادامه داد: شاهدیم که در کتاب «الغدیر» به عنوان یکی از ماندگارترین کتب علامه امینی، بحث وحدت به طور جدی مورد توجه قرار گرفته است به طوری که اگرچه این کتاب به اثبات ولایت و امامت امیرالمؤمنین پرداخته است ولی پس از انتشار با استقبال گسترده علمای اهل سنت روبرو شد که نشان از رویه منصفانه و معتدلانه علامه امینی دارد.

این کارگردان مستند تقریظ های علمای الازهر مصر بر کتاب «الغدیر» را دلیلی دیگر بر اثبات منش وحدت گرایانه علامه امینی دانست و اظهار کرد: شیخ احمد امینی فرزند علامه امینی، معمولاً با رسانه ای مصاحبه نمی کنند ولی پس از آنکه فهمیدند در این مستند تلاش شده بر اقدامات وحدت آفرین علامه تمرکز شوند، حاضر به مصاحبه شدند که نشان از اهمیت بحث وحدت در خاندان علامه امینی دارد.

منافی‌پور در پایان در توضیح بخش های مختلف مستند گفت: «ود» از پنج سکانس تشکیل شده است که در هر سکانس به یکی از مباحث مودت، کتاب الغدیر، وحدت مسلمانان، مظلومیت امیرالمومنین، جایگاه گریه بر ابا عبدالله پرداخته شده است.

مستند «وُد» به مدت زمان ۴۹ دقیقه محصول «خانه مستند انقلاب اسلامی» است که اجرای طرح آن را «مؤسسه فرهنگی هنری احسان» بر عهده داشته است.