برنامه های هفته دفاع مقدس در دزفول تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالامیر محتشمی راد ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: این هفته یادآور ایثار، از خودگذشتگی ها و افتخارات ملت ایران است و تمام مردم در این عزت سهیم هستند.

وی با بیان اینکه عده ای در کشور قصد دارند چهره آمریکا را خوب نشان دهند، افزود: با وجود تمام نامهربانی ها و بدعهدی های این کشور مزدور اما برخی بر این باورند که تنها راه سعادت کشور ارتباط با آمریکا است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول به نقش گسترده آمریکا در جنگ هشت ساله عراق با ایران اشاره کرد و گفت: بسیاری از قدرت های غربی در آن زمان حامی عراق بودند اما آمریکا ادعای بی طرفی می کرد در حالی که تمام برنامه های هدایت جنگ تحمیلی توسط آمریکا به صدام ارائه می شد.

وی ادامه داد: پنهان کردن این دخالت توسط آمریکا به دلیل منافع باقیمانده این کشور در ایران از زمان شاهنشاهی بود چرا که آمریکایی ها قصد داشتند چهره خود را همانند آن دوران ننگین در ایران خوب نشان دهند.

سرهنگ محتشمی راد اضافه کرد: البته امام راحل با بصیرت زیادی که داشتند از همان ابتدا دخالت و نقش آمریکا در جنگ تحمیلی را با صراحت و به شکل های مختلف نمایان می کردند، به گونه ای که در یک پیام که از طرف ایشان در ۲۱ شهریورماه ۵۹ به زائران بیت الحرام داده شد فرموده بودند "ما با آمریکا در ستیز هستیم و امروز دست این کشور از آستین دولت عراق بیرون آمده است".

وی با بیان اینکه تا پیش از جنگ آمریکا با عراق رابطه سیاسی و تعامل گونه ای نداشت، افزود: این در حالیست که پس از جنگ امتیازات بسیار زیادی ازسوی آمریکا به عراق واگذار شد، خارج کردن نام عراق از لیست کشورهای حامی تروریست و اضافه کردن نام ایران به عنوان کشور حامی تروریست، رصد تحرکات نیروهای ایرانی توسط سرویس های اطلاعاتی آمریکا، تحریک صدام به تخریب نیروگاه های ایران، حمله و تجاوز بالگردهای آمریکایی به نفت کش ها، تجهیزات، کشتی ها، ناوها و حمله به هواپیمای مسافربری ایران با بیش از ۲۹۰ سرنشین از جمله اقدامات تجاوزگرانه آمریکا در آن زمان بودند.

۴ هزار و ۷۶۹ حمله موشکی

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با بیان اینکه ایران در طول جنگ تحمیلی چهار هزار و ۷۶۹ مرتبه مورد حملات موشکی و بمباران از سوی رژیم بعث عراق قرار گرفت، اضافه کرد: با وجود اینکه سازمان ملل می توانست از همان ابتدای جنگ با صدور قطعنامه و تنبیه صدام نسبت به برخورد با این تجاوز اقدام کند اما شاهد اعمال فشار و نفوذ آمریکا برای سکوت مجامع بین الملل مواجه بودیم.

سرهنگ محتشمی راد یادآور شد: به طور کلی صدام با خیالی آسوده و تحت حمایت آمریکا هر جنایتی را در ایران انجام داد تا به هدف پلید آمریکا برای ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران دست یابند اما خوشبختانه اراده خدا کاری کرد که این چنین نشد.

تجاوز آمریکا ادامه دارد

وی با بیان اینکه اکنون نیز تجاوز آمریکا به ایران از طریق مختلف از جمله فضای مجازی، ماهواره، تحریم ها، بلوکه کردن اموال، حمایت از گروه های تروریستی و جنبش سبز ادامه دارد، هشدار داد: همه مردم و مسئولان کشور باید با واقع بینی و دوراندیشی دشمن خودرا بشناسیم و گول لبخند آنها را نخوریم ضمن اینکه این امر نیازمند بصیرت و رصد وقایع است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول در ادامه، با تاکید براینکه هفته دفاع مقدس مختص به بسیج، سپاه و نیروهای نظامی نبوده و نیست، خواهان سهیم شدن ادارات، دستگاه های اجرایی، تشکل های مذهبی و مردمی برای گرامیداشت این هفته به منظور هرچه بیشتر برجسته کردن عزت آن شد.

سرهنگ محتشمی راد به بیان برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شهرستان دزفول پرداخت و توضیح داد: چهارشنبه ۳۱ شهریورماه جاری آغاز هفته دفاع مقدس است که به عنوان «اقتدار، صلابت نیروهای مسلح» نامگذاری شده، که در این روز نیروهای مسلح شهرستان در جنب گلزار شهیدآباد به رژه می پردازند.

وی، روز دوم هفته دفاع مقدس را روز «شهیدان، ایثارگران، سربازان و فخرآفرینان» برشمرد و عنوان کرد: در این روز برنامه دیدار و تجلیل از خانواده شهدا با حضور مسئولان شهرستان، غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا و همایش تجلیل از نقش و جایگاه زنان در طول دفاع مقدس در آستان مقدس سبزقبا انجام می شود.

برنامه پیاده روی در دزفول

فرمانده سپاه ناحیه دزفول، روز سوم این هفته را «معنویت، وحدت ملی، خانواده و سلامت» برشمرد و تصریح کرد: دراین روز برنامه پیاده روی خانوادگی ساعت هشت صبح از محل شهدای گمنام بسمت پارک دولت برگزار می شود. ضمن اینکه بسیج کارمندی و اصناف نیز ایستگاه های صلواتی خود را در اطراف مصلای نمازجمعه برپا خواهند کرد.

سرهنگ محتشمی راد ادامه داد: شنبه سوم مهرماه، روز چهارم هفته دفاع مقدس به عنوان «دانش پژوهان، نخبگان و هنرمندان» نامگذاری شده که در این روز مرکز رشد دزفول در محل کانون بسیج جوانان شهرستان افتتاح خواهد شد. بسیج هنرمندان دزفول در تاریخ ۳۱ شهریورماه تا دوم مهرماه تئاترهای خیابانی را در محل پارک دولت برگزار می کند و از سوم تا پنجم مهرماه نیز تئاترهای سالنی این کانون بسیج هنری در مجتمع فرهنگی و سینمایی و سالن اداره ارشاد اجرا خواهند شد.



نواخته شدن زنگ مقاومت در مدارس

وی همچنین از نواختن زنگ مقاومت در مدارس دزفول در روز اول آغاز به کار مدارس با همکاری اداره آموزش و پرورش خبر داد.

سرهنگ محتشمی راد با بیان اینکه روز پنجم با عنوان «اقتصاد مقاومتی، پشتیبانی مردمی و اصناف» نامگذاری شده است، گفت: در سال جاری که به اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده، ساخت ۲۰ باب خانه برای محرومان را با همکاری کمیته امداد در دستور کار قرار داده ایم که ۶ باب ازاین تعداد در هفته دفاع مقدس افتتاح خواهند شد و تا پیش از شروع هفته بسیج نیز عملیات احداث هر ۲۰ باب منزل مسکونی پایان خواهند یافت.

افتتاح خانه عالم

وی به افتتاح ۲ باب خانه عالم در شهر میانرود و شهر امام دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: در این هفته، عملیات ساخت ۱۰۰ سرویس بهداشتی در مناطق محروم توسط بسیج شهرستان آغاز خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول با بیان اینکه روز ششم هفته دفاع مقدس به عنوان «پیشکسوتان، رزمندگان و عزتمداران» و روز هفتم به «بصیرت افزایی، بیداری اسلامی و دشمن شناسی» نامگذاری شده، از برگزاری همایش ویژه بسیجیان و نظامیان دزفول در روز دوشنبه ساعت ۱۶ در محل تالار مهتاب و برگزاری نشست های بصیرتی در این ۲ روز خبر داد.

سرهنگ محتشمی راد همچنین روز پایانی هفته دفاع مقدس را روز «فرماندهان، مسئولان، حماسه آفرینان و ولایتمداران» برشمرد و بیان کرد: یادآوره شهدای بخش چغامیش در هشتم مهرماه ساعت ۱۶ با حضور سردار فضلی در شهر چغامیش برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه «جنگ سرد و جنگ نرم» در روزهای پنجم و ۶ مهرماه در پارک دولت و اجرای نمایش های رزمی و برگزاری نمایشگاه های مختلف در پایگاه های بسیج شهرستان از دیگر برنامه های ناحیه مقاومت بسیج شهرستان دزفول به مناسبت هفته دفاع مقدس هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دزفول در پایان، با دعوت از مدیران ادارات و دستگاه های اجرایی شهرستان برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر این برنامه ها، یادآور شد: سه شنبه ساعت ۱۶ همایش بازسازی واقعه غدیر به صورت میدانی در شهر میانرود دزفول برگزار خواهد شد.