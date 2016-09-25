مسکو با اقدامات یکجانبه برای توقف درگیری ها در سوریه موافق نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل از عدم موافقت این کشور درخصوص اقدامات یکجانبه در راستای توقف خشونت ها در سوریه خبر داد.

«ویتالی چورکین» نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست این شورا درباره حلب گفت: مسکو نمی تواند موافقت خود را با اقدامات یکجانبه برای توقف درگیری ها در سوریه اعلام کند.

وی در ادامه افزود: صدها گروه مسلح در سوریه تسلیح شده اند. قلمرو سرزمینی سوریه توسط هر کسی که از این کار خوشش می آید، بمباران می شود.

«ویتالی چورکین» تصریح کرد: به همین دلیل بازگشت سوریه به آرامش تقریباً به امری محال تبدیل شده است.

نماینده روسیه در سازمان ملل با اشاره به لزوم ازسرگیری مذاکرات درخصوص حل و فصل بحران در سوریه تأکید کرد: دائماً شرایط جدیدی برای توقف درگیری ها در سوریه مطرح می شود. ما همواره به دنبال توافقی برای مصالحه بوده ایم؛ اما شواهد نشان می دهد که این امر توسط گروه های شورشی و مسلح در سوریه به حملات جدیدی منتهی می شود.

دیپلمات برجسته روسیه خاطر نشان کرد: شرایط موجود نهایتاً به این واقعیت ختم می شود که تنها دولت سوریه باید حملات خود را متوقف کند. در ابتدای آتش بس، این امر به مدت ۳ روز به انجام رسید و ما نیز در این باره توافق کردیم؛ اما برداشتن گام های یکجانبه مقوله ای است که دیگر با آن موافق نخواهیم بود.

لازم به ذکر است، تنها سه روز پس از آتش بس توافقی میان آمریکا و روسیه در سوریه؛ گروه های مسلح مورد حمایت غرب بیش از ۳۰۰ بار آتش بس را نقض کردند. از سوی دگیر شنبه گذشته نیز در حالی که آتش بس در سوریه ادامه داشت، جنگنده های ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به سرکردگی آمریکا مواضع نیروهای ارتش سوریه را در دیرالزور مورد حمله قرار دادند؛ تهاجمی که بنا به اظهارات «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه بیش از یک ساعت به طول انجامید و این امر تعمدی بودن آن را در راستای کمک آمریکا به تروریست ها به اثبات می رساند.