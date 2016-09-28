۷ مهر ۱۳۹۵، ۵:۴۹

«جلاد قانا» مُرد؛

مرگ «شیمون پرز» پس از دو هفته اغما

«شیمون پرز» رئیس سابق رژیم صهیونیستی که پیش از این دچار سکته مغزی شده بود و جنایات زیادی را در کارنامه خود علیه ملت مظلوم فلسطین دارد، مُرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شیمون پرز» رئیس سابق رژیم صهیونیستی که دو هفته پیش از این دچار سکته مغزی و به بیمارستان منتقل شده بود، در سن ۹۳ سالگی مُرد.

رسانه های صهیونیستی پیش از این از وخامت شدید حال پرز خبر داده بودند. پرز جنایاتی مانند سرکوب انتفاضه، آواره کردن صدها هزار فلسطینی و کشتار قانا را در کارنامه دارد.

وی نهمین رئیس رژیم صهیونیستی است و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به مدت هفت سال این سمت را برعهده داشت. پرز در پست هایی همچون نخست وزیری، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز حضور داشت.

پرز ۹۳ ساله که با ۷ سال ریاست بر رژیم صهیونیستی، جنایات زیادی را در کارنامه خود علیه مردم مظلوم فلسطین به ثبت رسانده است، ۱۳ سپتامبر سال جاری میلادی بر اثر سکته و خونریزی مغزی به بیمارستان منتقل شده بود.

    • مرگ بر اسرائيل ۰۷:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      لعنت برو او و صهيونيسم به درك واصل شد
    • م-بارانپور ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      مرگ شمعون پرز چیزی را تغییر نمی دهد وقتی حکام وهابی و سعودی منطقه در حال تحقق آرزوهای به گور برده آریل شارون و موشه دایان و شمعون پرز ( از نیل تا فرات }هستند و برای اجرای آن منطقه را به آشوب و آتش کشیده اند .وقتی مادران عرب وهابی شمعون پرز می زایند و پدران وهابی عرب راه ناهموار صیهونیسم را غلطک می زنند و آسفالت می کنند باید مردم عرب و غیر عرب منطقه که گرایشات وهابی دارند به بیداری خود نسبت به خطر صیهونیسم منطقه علیه مسلمانان شک کنند !
    • رضا ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
      بره به درک.

