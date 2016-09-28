مرگ «شیمون پرز» پس از دو هفته اغما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «شیمون پرز» رئیس سابق رژیم صهیونیستی که دو هفته پیش از این دچار سکته مغزی و به بیمارستان منتقل شده بود، در سن ۹۳ سالگی مُرد.

رسانه های صهیونیستی پیش از این از وخامت شدید حال پرز خبر داده بودند. پرز جنایاتی مانند سرکوب انتفاضه، آواره کردن صدها هزار فلسطینی و کشتار قانا را در کارنامه دارد.

وی نهمین رئیس رژیم صهیونیستی است و از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۴ به مدت هفت سال این سمت را برعهده داشت. پرز در پست هایی همچون نخست وزیری، وزیر امور خارجه و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز حضور داشت.

