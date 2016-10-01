به گزارش خبرنگار مهر، محمد رجبی در یک نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه خدمات دریافتی رجا از راه آهن و همچنین حجم بدهی این شرکت بالاست، بخش عمده این یارانه در قبال بدهی ما به راه‌آهن تهاتر خواهد شد و رقم کمی برای پرداخت نقدی به رجا باقی می ماند.

وی ادامه داد: اگرچه دریافت یارانه دولتی قطارهای حومه ای به عنوان یکی از مطالبات رجا در مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پیگیری می شود اما درحال حاضر تعاملاتی میان رجا و راه آهن در این باره ایجاد شده است.

برنامه رجا برای ورود ۵۰۰ دستگاه واگن به ناوگان

مدیرعامل شرکت رجا با اشاره به تلاش تیم مدیریتی جدید این شرکت برای نوسازی ناوگان ریلی، گفت: رجا برنامه ای برای ورود ۵۰۰ واگن نو ودست دوم به ناوگان ریلی کشور دارد که تهیه ۲۵۰ دستگاه آن به صورت مناقصه بین المللی و با شرط بهره گیری از توان داخلی در دستور کار قراردارد ضمن اینکه تعدادی واگن دست دوم هم خریداری می شود که تعداد آن ها محدود است.

رجبی ادامه داد: با توجه به بالابودن عمر میانگین ناوگان ریلی، بحث جایگزینی واگن های فرسوده مطرح و در سالجاری توقف واگن هایی با عمر بالای ۴۰ سال آغاز شده و این برنامه در سال‌های آینده هم ادامه می یابد.

وی بیان کرد: فرآیند انعقاد قرارداد تا دریافت واگن های نو سه سال زمان می برد و درصورتی که مذاکرات مالی میان رجا و شرکت های سازنده واگن به نتیجه برسد پیش از تابستان سال آینده، فرآیند ساخت واگن ها شروع می شود.

خرید ۱۱۰ واگن از شرکت های داخلی در آینده

به گفته مدیرعامل شرکت رجا، علاوه بر خرید ۲۵۰ دستگاه واگن ازطریق مناقصه، این شرکت برنامه ای هم برای خرید واگن از سازندگان داخلی ازجمله شرکت های پلورسبز، پارس واگن و ایریکو دارد.

رجبی تصریح کرد: تجربه نشان می دهد که توان سازندگان داخلی تولید ۳۰ تا ۵۰ دستگاه واگن در سال است و رجا هم از خرید واگن های آماده تحویل این سازندگان استقبال می کند.

وی پیش بینی کرد که طی ۶ ماه آینده، ۱۰ واگن از پلورسبز و ۱۰ واگن از شرکت واگن پارس خریداری شود و با همین روند و براساس مجموعه قراردادهای گذشته و جاری، درسال های آتی حدود ۱۱۰ واگن از شرکت های داخلی به ناوگان ریلی اضافه شود.

تسریع در بهبود ناوگان ریلی با خرید واگن دست دوم

وی به خریداری تعدادی واگن دست دوم خارجی از سوی شرکت رجا اشاره کرد و گفت: درصورت انتخاب وخرید واگن دست دوم کمتر از ۴تا ۵ ماه آینده می توانیم این واگن ها را وارد ناوگان ریلی کرده و کیفیت آن را بهبود دهیم درحالی که برای خرید واگن های نو باید یک بازه ۲ تا ۲.۵ ساله را طی کنیم.

مدیرعامل شرکت رجا، افزود: با توجه به شرایط اقلیمی ایران، واگن های مورد استفاده درناوگان ریلی باید به صورت ویژه طراحی شوند که این موضوع زمانبر است.

رجبی ادامه داد: باتوجه به زمانبر بودن خرید واگن های نو و نیاز ناوگان ریلی به واگن های جدید، خرید واگن های دست دوم در دستور کار قراردارد.

رجا هنوز زیان ده است

وی درباره سوددهی یا زیان دهی شرکت رجا گفت: با توجه به اینکه بخش مسافری نمی تواند هزینه تمام شده برای حمل و نقل را بازگرداند این شرکت همچنان زیان ده است.

وی ادامه داد: رجا برای خرید برخی تجهیزات و همچنین نوسازی دستگاه ها، تسهیلاتی را دریافت کرده که باتوجه به بالا بودن نرخ سود و جریمه بالای دیرکرد این وام ها، رجا در حال حاضر زیان ده است.

۱۰۰ درصد سهام شرکت‌ رجا مربوط به تأمین اجتماعی است

مدیرعامل شرکت حمل‌ونقل ریلی رجاء درباره تفکیک دارایی‌های رجاء و راه‌آهن گفت: ۱۰۰ درصد سهام شرکت رجا مربوط به سازمان تامین اجتماعی است.

وی ادامه داد: پس از خصوصی‌سازی شرکت رجاء بحث تفکیک دارایی‌های دولتی از خصوصی در این شرکت مطرح شد و نیاز است که شفاف‌سازی در این حوزه انجام شود.

رجبی افزود: درآینده نزدیک لیست دارایی‌های رجاء با همکاری دولت تعیین می شود.