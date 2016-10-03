به گزارش خبرنگار مهر، تا پیش از این حرف از این بود که ایرانی ها در عرصه رشته های انفرادی موفق هستند که البته پربیراه هم نبود. ما در تمامی ادوار المپیک همواره در وزنه‌برداری ، کشتی و تکواندو موفقیت آمیز عمل کرده ایم. اما چند سالی است که ورق برگشته و تیم های ایرانی در عرصه های آسیایی و جهانی موفقیت آمیز عمل می کنند. مصداق این امر، همین سومی تیم فوتسال در جام جهانی است که با یک کار تیمی هماهنگ و بسیار سختکوشانه حاصل شد.

نگاهی به اتفاقات ورزشی یک ماه گذشته نشان می دهد که ورزشکاران ایرانی بارها بارها به روی سکو رفته اند تا نشان دهد رشد ورزش ایران منحصر به رشته های انفرادی نیست.

بسکتبال ایران چند سالی است که در آسیا رشد چشمگیری داشته و پیشرفت آسمانخراش ها تا آنجا پیش رفت که توانستند جواز حضور در المپیک را هم به دست آورند. این تیم در ماه گذشته قهرمانی چلنج کاپ شد. والیبال ایران دیگر تیم موفق ورزش کشورمان است. موفقیت بلندقامتان ایرانی از سال ها قبل و در عرصه رده های سنی آغاز شده اما در عرصه بزرگسالان با قهرمانی در جام کنفدراسیون ها زیر نظر مرحوم حسین معدنی کلید خورد. امروز والیبال ایران قدرت بلامنازع آسیا است و در عرصه المپیک و لیگ جهانی هم عملکردی چشمگیر داشته است.

تیم فوتسال ایران برای نخستین بار در تاریخ توانست سوم شود و حتی شایستگی قهرمانی را هم داشت. این هم نمونه ای دیگر از رشد یک رشته تیمی.

ایران در پارالمپیک ریو در سه رشته تیمی بر روی سکو رفت. والیبال نشسته باز به قدرت اول دنیا تبدیل شد. فوتبال پنج نفره برای اولین بار به روی سکو رفت و فوتبال هفت نفره هم نقره گرفت.

تیم دوم والیبال ایران هم روز چهارشنبه هفته گذشته در جام کنفدراسیون ها به روی سکوی قهرمانی رفت تا سومین قهرمانی خود در این رقابتها را جشن بگیرد.

تیم فوتبال نوجوانان نایب قهرمان آسیا است ضمن اینکه بانوان ایران هم در عرصه رشته های تیمی در چند سال اخیر رشد فراوانی داشته اند و حتی قهرمانی فوتسال آسیا را هم تجربه کرده اند.

در مجموع باید گفت ورزش ایران در عرصه تیمی وضعیت بهتری نسبت به رشته های انفرادی پیدا کرده و این می تواند خبر خوبی باشد. به هر حال چنین موفقیت هایی می تواند بازتاب وضعیت یک جامعه در خصوص همکاری و کار تیمی باشد که این موضوع نسبت به کار انفرادی ارجح است.