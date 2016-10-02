زمانی که مقاومت از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کرد به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت آغاز محرم الحرام و شهادت امام حسین علیه السلام در مجتمع سیدالشهداء سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش سید حسن نصرالله در این سخنرانی اظهار داشت: از پیروزی سخن خواهم گفت؛ زمانی که مقاومت مانع از تحقق اهداف دشمن شد، به پیروزی دست یافت. سطح بالاتری از پیروزی نیز نصیب مقاومت شد و آن هم تحقق اهدافمان بود.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا تصریح کرد: مقاومت در سال ۲۰۰۰ میلادی از تحقق اهداف دشمن که در سال ۱۹۸۲ تعیین کرده بود، جلوگیری کرد و در مقابل به اهداف خود دست یافت.

دبیر کل حزب الله همچنین بیان داشت: در کربلا ۲ اردوگاه با اهداف مخصوص به خود وجود داشت؛ زمانی که با معادلات دنیایی و اخروی بسنجیم که کدام طرف پیروز است، می توانیم از پیروزی و شکست سخن بگوییم.

وی در ادامه تاکید کرد: داعش و گروه های همراهش که با کشتار، ذبح و دشنام گویی در صدد نزدیک شدن به خدا هستند، نوادگان مسلم بن عقبه می باشند.

سید حسن نصرالله گفت: اسلام و تمامی مذاهب آن به لطف خون امام حسین علیه السلام باقی مانده و گسترش یافته اند؛ در غیر این صورت چیزی از اسلام باقی نمی ماند.

سید حسن نصرالله همچنین تصریح کرد: امام حسین علیه السلام تا امروز باقی مانده اند و علاوه بر اینکه از اسلام محافظت می کنند، نادانان، وحشی ها و دشمنان پیامبر را رسوا می کنند.

وی افزود: امام حسین علیه السلام همچنان توان و قدرت نهضت سازی را دارد؛ درست همانگونه که در انقلاب اسلامی ایران و مقاومت اسلامی رخ داد. این قدرت را در مبارزه با تمامی گروه های تکفیری شاهد هستیم و اراده مقابله با تمامی گروه های تکفیری همچنان قوی و کارآمد است.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: در صورتی که امت مسئولیت های خود را برعهده بگیرد، پیروزی محقق می شود. در این زمان و عصر شاهد پیروزی خون بر شمشیر هستیم.