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۱۱ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۰۲

سید حسن نصرالله:

زمانی که مقاومت از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کرد به پیروزی دست یافت

زمانی که مقاومت از تحقق اهداف دشمن جلوگیری کرد به پیروزی دست یافت

دبیرکل حزب الله تاکید کرد زمانی که مقاومت مانع از تحقق اهداف دشمن شد، به پیروزی دست یافت و بالاتر از آن، مقاومت اهداف خود را نیز محقق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دبیرکل حزب الله لبنان به مناسبت آغاز محرم الحرام و شهادت امام حسین علیه السلام در مجتمع سیدالشهداء سخنرانی کرد.

بر اساس این گزارش سید حسن نصرالله در این سخنرانی اظهار داشت: از پیروزی سخن خواهم گفت؛ زمانی که مقاومت مانع از تحقق اهداف دشمن شد، به پیروزی دست یافت. سطح بالاتری از پیروزی نیز نصیب مقاومت شد و آن هم تحقق اهدافمان بود.

وی در ادامه سخنان خود در این راستا تصریح کرد: مقاومت در سال ۲۰۰۰ میلادی از تحقق اهداف دشمن که در سال ۱۹۸۲ تعیین کرده بود، جلوگیری کرد و در مقابل به اهداف خود دست یافت.

دبیر کل حزب الله همچنین بیان داشت: در کربلا ۲ اردوگاه با اهداف مخصوص به خود وجود داشت؛ زمانی که با معادلات دنیایی و اخروی بسنجیم که کدام طرف پیروز است، می توانیم از پیروزی و شکست سخن بگوییم.

وی در ادامه تاکید کرد: داعش و گروه های همراهش که با کشتار، ذبح و دشنام گویی در صدد نزدیک شدن به خدا هستند، نوادگان مسلم بن عقبه می باشند.

سید حسن نصرالله گفت: اسلام و تمامی مذاهب آن به لطف خون امام حسین علیه السلام باقی مانده و گسترش یافته اند؛ در غیر این صورت چیزی از اسلام باقی نمی ماند.

سید حسن نصرالله همچنین تصریح کرد: امام حسین علیه السلام تا امروز باقی مانده اند و علاوه بر اینکه از اسلام محافظت می کنند، نادانان، وحشی ها و دشمنان پیامبر را رسوا می کنند.

وی افزود: امام حسین علیه السلام همچنان توان و قدرت نهضت سازی را دارد؛ درست همانگونه که در انقلاب اسلامی ایران و مقاومت اسلامی رخ داد. این قدرت را در مبارزه با تمامی گروه های تکفیری شاهد هستیم و اراده مقابله با تمامی گروه های تکفیری همچنان قوی و کارآمد است.

دبیرکل حزب الله تاکید کرد: در صورتی که امت مسئولیت های خود را برعهده بگیرد، پیروزی محقق می شود. در این زمان و عصر شاهد پیروزی خون بر شمشیر هستیم.

کد مطلب 3785493

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