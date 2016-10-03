۱۷۰ شاخص برای تشخیص و مقابله با فساد و تخلف اداری داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان محیط زیست، محمد مجابی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست، با بیان اینکه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم سازمان حفاظت محیط زیست بر اساس ماده یک آئین نامه پیشگیری و مقابله با فساد نظام مند و بر اساس تصویب نامه هیات وزیران شکل گرفته است، گفت: ریاست کمیته با معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس، دبیری آن با مدیرکل دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان حفاظت محیط زیست است و اعضای آن را نیز مدیرکل حراست، پشتیبانی، فنی، مهندسی و فناوری اطلاعات ، ذیحساب و مدیرکل امورمالی و دفتر حقوقی تشکیل می دهند.

وی افزود: این کمیته تا کنون ۱۲ جلسه و ۸۷ مصوبه داشته است و بر اساس ابلاغ صورت گرفته، کمیته های استانی نیز ذیل آن تشکیل شده است.

مجابی اشاره ای هم به تدوین شاخص های اولیه در زمینه تشخیص و مقابله با فساد و تخلف داشت و اظهار کرد: تاکنون بالغ بر ۱۷۰ شاخص در این زمینه احصاء شده و البته استان ها نیز تعدادی شاخص تخصصی در این زمینه احصاء کرده اند.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست ضمن یادآوری شناسایی گلوگاه های فساد در سازمان حفاظت محیط زیست توسط این کمیته، گفت: یکی از مهم ترین اهداف، شفاف سازی امور و کاهش مراجعات حضوری از طریق توسعه درگاه های الکترونیکی است.

این مسئول ادامه داد: هیات رسیدگی به تخلفات اداری نیز به صورت فعال در حال انجام امور محوله است و کلیه گزارش های ارسالی از دستگاه های نظارتی و بازرسی با اولویت مورد بررسی قرار می گیرد.