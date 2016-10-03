امر به معروف و نهی از منکر از عوامل اصلاح جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا آذری پیش از ظهر دوشنبه در مراسم نمادین هفته امربه معروف و نهی از منکر تاکید کرد: امر به معروف ونهی از منکر امری همگانی است و مربوط به زمان و قشر خاصی نیست و هر انسانی برای اصلاح جامعه به سهم خود باید به این فریضه عمل کند.

وی ادامه داد: در تعالیم دینی، بارها بر ایمان و عمل صالح تاکید شده وهر عمل صالحی خود یک معروف است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: امام حسین (ع) با قیام خود مانع تحریف دین شد و این بالاترین معروف بود و به همین خاطر هفته امر به معروف همزمان با آغاز ماه محرم شروع می شود.

آذری تاکید کرد: انتظار جامعه از آموزش و پروش در خصوص فریضه امر به معروف بالاست چراکه جامعه، معلمان را به عنوان انسانهای معنوی و در زمره بهترین الگوهای جامعه در نظردارد.

در ادامه این مراسم دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر فارس نیز گفت: همانگونه که بزرگان دین تاکید کرده اند، با امر به معروف، امنیت اجتماعی، اقتصادی و روانی توسعه می یابد و عدالت در جامعه برقرار می شود.

سلیمان مهدوی تاکید کرد: برای اعتلای جامعه باید امر به معروف در سبد فرهنگی خانواده قرار گیرد و کار پرورشی در مدارس برمبنای این فریضه انجام شود.