به گزارش خبرنگار مهر، سردار امین شریعتی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی ستاد استانی اربعین حسینی با اشاره به همایش عظیم پیاده روی اربعین حسینی اظهارداشت: نام آذربایجان غربی همواره با شهادت، ایثار، رشادت، دلاوری و عشق و علاقه به اهل بیت(ع) همراه بوده است و این عشق و علاقه را از سوی موکب این استان در خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی در سال گذشته نیز شاهد بودیم.

وی با تقدیر از زحمات، تلاشها و خدمات رسانی مدیران، مسئولان و موکب آذربایجان غربی به زائرین در اربعین سال گذشته افزود: امسال نیز با حمایت های استاندار محترم آذربایجان غربی و همکاری مسئولان و فرماندهان نظامی و انتظامی استان، موگب استان در بطحا مستقر و بصورت شبانه روزی از زائرین پذیرایی خواهد کرد.

رئیس ستاد اربعین شمالغرب کشور گفت: باید مثل سال گذشته با مسئولان کشور عراق در مورد تعرفه های حمل و نقل عمومی توافق انجام شود و خودروهایی که زائران را در خاک عراق جا به جا می کنند، دارای کارت شناسایی معتبر باشند.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در آذربایجان غربی نیز با تاکید بر اهمیت روشنگری در بحث زیارت اربعین بیان کرد: بهتر است قبل از اعزام به عراق در دهه اول ماه صفر، دوره ای با عنوان آموزش زائران در نظر گرفته شده و پیام ها، آداب زیارت و مسائل مهم زیارتی به زائران اباعبدالله الحسین(ع) اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام محمدباقر سپهری افزود: درصدد هستیم کتابچه های راهنمای زائران، زیارت نامه ها و سلامت زائر را منتشر کرده و در اختیار زائران اربعین حسینی قرار دهیم.

استاندار آذربایجان غربی نیز با اشاره به اینکه ابتدا قرار بود زائران آذربایجان غربی از مرز مهران به کشور عراق اعزام شوند، افزود: چند روز پیش مرز سومار به عنوان مرز خروجی استان های آذربایجان غربی، کرمانشاه و کردستان اعلام شده است که گزینه مناسبی برای این استان محسوب نمی شود.

قربانعلی سعادت با بیان اینکه حماسه عاشورا و زیارت اربعین مدتی است با تجمع ها و راهپیمایی های میلیونی با شکل جدیدی سیره سیدالشهدا را به نمایش می گذارد اظهارداشت: مشارکت در برگزاری این مراسم، پاداش معنوی داشته و دستگاه های اجرایی باید تمام تلاش خود را برای اجرای هر چه باشکوه آن انجام دهند.

وی افزود: حضرت امام حسین(ع)، راه و مسیر حرکت تشیع را برای ما ترسیم نموده و امروز نیز شاهد هستیم که عاشقان این حضرت در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، با حضور میلیونی خود در کربلا عشق و ارادت قلبی خود را به اهل بیت (ع) و علی الخصوص سید و سالار شهیدان ابراز می دارند.

استاندار آذربایجان غربی در رابطه با روند خدمات رسانی استان به زائرین اربعین حسینی اظهار داشت: خدمت رسانی و خدمتگزاری به زائرین جزو اصلی ترین وظایف و تکالیف ماست و دارای اجر و پاداش معنوی و اخروی است، در همین راستا از دستگاههای استانی نیز که در این زمینه مسئولیت دارند درخواست داریم برای خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی، از تمام توان و ظرفیتهای خود استفاده کنند.

وی همچنین در خصوص اعزام زائرین استان آذربایجان غربی برای حضور در راهپیمایی اربعین گفت: تلاش داریم که در روند اعزام زائرین استان هیچ مشکلی برای شهروندان عزیزمان پیش نیاید و برای خدمت رسانی به آنها در مسیر از توان و ظرفیت دستگاهها و نهادهای نظامی و انتظامی بهره خواهیم گرفت.

علیرضا رادفر معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی هم در این جلسه گفت: کمیته های ستاد استانی اربعین حسینی در استان تشکیل شده و کار خود را بر اساس ابلاغیه های وزارت کشور آغاز کرده اند.

سال گذشته بیش از ۱۶ هزار نفر از مردم استان در پیاده روی اربعین حسینی شرکت داشتند و امسال نیز تاکنون بر اساس آخرین گزارشی که در جلسه امروز ستاد اربعین حسینی ارائه شد، بیش از شش هزار و ۲۰۰ نفر از مردم استان برای حضور در راهپیمایی اربعین ثبت نام کرده اند.