همایش شیرخوارگان حسینی درچهار هزار نقطه ازجهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داود منافی پور در نشست خبری صبح امروز با اعلام اینکه امسال چهاردهمین سال برگزاری همایش شیرخوارگان است گفت: روز ۱۶ مهر ماه ساعت شروع مراسم ۹ صبح است و نذرنامه خوانی نیز راس ساعت ۱۰ صبح در همه نقاط انجام می شود و مادران فرزندانشان را نذر قیام منجی عالم خواهند کرد.

وی افزود:مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) از سال۱۳۸۲ بر آن شد، که با برگـزاری مراسم واقعه گویی شهادت طفل شش ماهه کربلا و برافراشتن سنـد حقّانیت حضـرت اباعبدالله الحسین(ع) در اولین جمعه محرم فریادی رسـا در هیئتی متفـاوت و اثـرگذار با محوریت شهیـد شیرخـوار کربـلا حضرت علی اصغر(ع) در اقصی نقاط جهان سردهد.

به گفته دبیر مجمع واقعه گویی فاجعه ی شهادت حضرت علی اصغر(ع)، ظرفیّت بی مانندی برای جلب توجه انسانها بر واقعه ی عاشورا و تسخیر قلوب آزادگان در جهان دارد. و البته این امر در فعالیت های این مجمع کاملا محسوس می باشد.

داود منافی پور با بیان اینکه این مراسم ها در ۴۰۰۰ نقطه ایران و جهان برگزار می شود برخی از اهداف این حرکت بزرگ را برشمرد:

_ ایجاد سوال در ذهن و زبان تمامی انسانها نسبت به هویت وجودی عاشورا و اسرار: " بِأیِّ ذَنبٍ قُتِلَت"

_ صدع و آشکار سازی نیروی مظلومیت شهـادت حضرت علی اصغـر (ع)

_ معرفی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به جهانیان به واسطه بی بدیل ترین سند حقّانیت و مظلومیت ایشان یعنی شهادت حضرت علی اصغر (ع)

_ و ان شاء الله زمینه سازی ظهور حضرت منجی

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) کشورهای برگزار کننده را بیش از ۴۰ برشمرد و افزود در امریکا ۱۴ ایالت، در اروپا ۱۲ کشور و در آسیا، ۱۰ کشور و در افریقا سه کشور مراسم را در شهرهای مختلف خود برگزار می کنند.

وی در ادامه از بازتاب گسترده این همایش در نقاط مختلف جهان خبر داد و افزود: روزنامه هاآرتص با تیتر «بمب های خطرناک» به واکنش علیه این همایش پرداخته و اعلام کرد: ایران در حالِ سرباز گیری برای خود است. و در همین اخیر بررسی لایحه ای در پارلمان انگلستان، جهت منع برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در بریتانیا، با این بهانه که برگزاری این مراسم سبب ترویج خشونت در جوامع می شود. و همچنین ساخت ۱۱۴ قسمت فیلم کوتاه علیه این همایش.

داود منافی پور یادآور شد: در ابتدای این مراسم لباسهای سبز علوی به مادران داده می شود و تمامی این لباسها در تمام نقاط به طور رایگان در اختیار مادران قرار می گیرد. وی در پایان نیز از همکاری های مجمع جهانی اهل بیت و جامعه المصطفی هم قدردانی کرد.