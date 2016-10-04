۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۱۰

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع):

همایش شیرخوارگان حسینی درچهار هزار نقطه ازجهان برگزار می شود

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی از ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۶ مهر ماه در ۴۰۰۰ نقطه ایران و جهان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، داود منافی پور در نشست خبری صبح امروز با اعلام اینکه امسال چهاردهمین سال برگزاری همایش شیرخوارگان است گفت: روز ۱۶ مهر ماه ساعت شروع مراسم ۹ صبح است و نذرنامه خوانی نیز راس ساعت ۱۰ صبح در همه نقاط انجام می شود و مادران فرزندانشان را نذر قیام منجی عالم خواهند کرد.

وی افزود:مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) از سال۱۳۸۲ بر آن شد، که با برگـزاری مراسم واقعه گویی شهادت طفل شش ماهه کربلا و برافراشتن سنـد حقّانیت حضـرت اباعبدالله الحسین(ع) در اولین جمعه محرم فریادی رسـا در هیئتی متفـاوت و اثـرگذار با محوریت شهیـد شیرخـوار کربـلا حضرت علی اصغر(ع) در اقصی نقاط جهان سردهد.

به گفته  دبیر مجمع واقعه گویی فاجعه ی شهادت حضرت علی اصغر(ع)، ظرفیّت بی مانندی برای جلب توجه انسانها بر واقعه ی عاشورا و تسخیر قلوب آزادگان در جهان دارد. و البته این امر در فعالیت های این مجمع کاملا محسوس می باشد.

داود منافی پور با بیان اینکه این مراسم ها در ۴۰۰۰ نقطه ایران و جهان برگزار می شود برخی از اهداف این حرکت بزرگ را برشمرد:

_ ایجاد سوال در ذهن و زبان تمامی انسانها نسبت به هویت وجودی عاشورا و اسرار: " بِأیِّ ذَنبٍ قُتِلَت"

_ صدع و آشکار سازی  نیروی مظلومیت شهـادت حضرت علی اصغـر (ع)  

_ معرفی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به جهانیان به واسطه بی بدیل ترین سند حقّانیت و مظلومیت ایشان یعنی شهادت حضرت علی اصغر (ع)

_ و ان شاء الله زمینه سازی ظهور حضرت منجی

دبیر مجمع جهانی حضرت علی اصغر(ع) کشورهای برگزار کننده را بیش از ۴۰ برشمرد و افزود در امریکا ۱۴ ایالت، در اروپا ۱۲ کشور و در آسیا، ۱۰ کشور و در افریقا سه کشور مراسم را در شهرهای مختلف خود برگزار می کنند.

وی در ادامه از بازتاب گسترده این همایش در نقاط مختلف جهان خبر داد و افزود: روزنامه هاآرتص با تیتر «بمب های خطرناک» به واکنش علیه این همایش پرداخته و اعلام کرد: ایران در حالِ سرباز گیری برای خود است. و در همین اخیر بررسی لایحه ای در پارلمان انگلستان، جهت منع برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی  در بریتانیا، با این بهانه که برگزاری این مراسم سبب ترویج خشونت در جوامع می شود. و همچنین ساخت ۱۱۴ قسمت فیلم کوتاه علیه این همایش.

داود منافی پور یادآور شد: در ابتدای این مراسم لباسهای سبز علوی به مادران داده می شود و تمامی این لباسها در تمام نقاط به طور رایگان در اختیار مادران قرار می گیرد. وی در پایان نیز از همکاری های مجمع جهانی اهل بیت و جامعه المصطفی هم قدردانی کرد.

