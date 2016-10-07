روند اجرای مسکن مهر در آستارا مطلوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، ولی داداشی عصر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه وضعیت ساخت پروژه مسکن مهر در آستارا رضایت بخش نیست و به وضوح روشن است که خیانت و کوتاهی شده است اظهار کرد: این نوع عملکرد موجب یاس و ناامیدی مردم این شهرستان و موجب انصراف بسیاری از ثبت نام کنندگان شده است و با توجه به مشکلاتی که در بحث مالکیتی وجود دارد باید مانع به وجود آمدن گرفتاری های بزرگ در آینده این پروژه شد.

وی با بیان اینکه اقشار کم درآمد برای ساخت مسکن مهر همه دارایی خود را فروخته اند به امید این که طی مدت کوتاهی صاحب خانه شوند، گفت: تخلفات انجام شده در مسکن مهر آستارا را از طریق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی به صورت جدی و قانونی پیگیری می کنم.

لزوم استقرار فرمانداری ویژه در شهرستان مرزی بندر آستارا

داداشی استقرار فرمانداری ویژه در شهرستان مرزی بندر آستارا با توجه به فاصله ۲۰۰ کیلومتری با مرکز استان را ضروری دانست و تصریح کرد: فاصله طولانی آستارا با مرکز استان مشکلاتی را برای شهروندان این شهرستان مرزنشین در حوزه های اداری و دولتی ایجاد کرده و آستارا با برخورداری از برخی شاخص های ممتاز، قابلیت تبدیل شدن به فرمانداری ویژه را دارد و این امر با جدیت و برای دفاع از حق مردم آستارا و از طریق معاونت پارلمانی دفتر ریاست جمهوری پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: شاخص های کمی مانند جمعیت که از آیتم های اصلی در ایجاد فرمانداری ویژه است، نمی تواند نیازهای این منطقه حیاتی کشور را که از قوی ترین زیرساخت های اقتصادی و تجارت خارجی بهره مند است، تامین کند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به استقلال سیاسی خود، اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی۶۰ نفر از نمایندگان مجلس ضمن تشکیل فراکسیونی به نام مستقلین عضو آن شدند که سه نفر از نمایندگان استان گیلان نیز عضو این فراکسیون هستند.

داداشی با تاکید بر اینکه زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اجرای طرح های بزرگ در شهرستان آستارا فراهم است و از سرمایه گذاران و کار آفرینان برای فعالیت اقتصادی استقبال می کنیم، افزود: توانمندی های موجود در حوزه گردشگری آستارا، بهترین فرصت برای سرمایه گذاری است و باید از این موقعیت برای اشتغالزایی نیز استفاده شود.

پیگیری تکمیل دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای

دبیر کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، پیگیری تکمیل دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای برای جلوگیری از طغیان آن، استقرار شعب ادارات دولتی در شهر لوندویل، اشتغال نیروهای بومی در طرح های بزرگی نظیر بندر چند منظوره آستارا، اجرای سریع طرح فاضلاب شهر آستارا، تکمیل طرح جامع آبرسانی به آستارا و رفع مشکلات موجود در حوزه گمرک را یادآور شد و تصریح کرد: توسعه این شهرستان مرزنشین با تلاش مضاعف مدیران، وفاق و تفاهم مابین مسئولان و همه خادمان مردم میسر است.

وی کار نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی را قانون گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین عنوان کرد و افزود: با تمام مسئولان و مردم در راستای رفع مشکلات شهرستان آستارا تعامل شده است.

داداشی تصریح کرد: نخبگان سیاسی در شهرستان مرزی بندر آستارا برای استفاده به موقع در آینده باید شناسایی و پرورش داده شوند.

نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی گفت: آستارا با جاذبه های مختلف سیاسی، طبیعی، اقتصادی و گردشگری باید از ظرفیت های کارآمد و شایسته پاسخ‌گویی به خواسته های ملی برخوردار باشد.