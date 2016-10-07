لزوم اشاعه فرهنگ علوی در میان جوانان و نوجوانان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد بین المللی نهج البلاغه، لیلا امینی به اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) که «نهج البلاغه معجونی است، برای شفا و مرهمی است برای درد های فردی و اجتماعی» اظهار داشت: نهج البلاغه گزیده ای از کلام امام علی(ع) بوده و بی نظیر در فصاحت و بلاغت است، که توانسته تمامی موضوعات مختلف در یک جامعه اسلامی را در خود جای دهد.

وی در تشریح اهداف ساختاری بنیاد نهج البلاغه، عنوان کرد: اشاعه فرهنگ علوی و کاربردی کردن اندیشه ها و اهداف امام علی(ع) در جامعه اسلامی، تربیت مربی در دو سطح مقدماتی و عالی، ترویج و گسترش آموزش نهج البلاغه در ارگان ها و نهادهای دولتی از طریق آموزش و پرورش و برگزاری سمینارهای مختلف بخشی از اهداف این بنیاد است.

وی با بیان اینکه باید با تمسک به سبک زندگی علوی و اسلامی محورهای تربیتی را در جامعه نهادینه کنیم، ترویج سبک زندگی اسلامی همراه با سیره علوی را نیاز امروز جامعه دانست.

امینی ادامه داد: هدف از برگزاری دوره های آموزش و ضمن خدمت در ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی، آشنایی کارکنان دولت با نهج البلاغه، مدیریت و اخلاق علوی است.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی روز افزون نوجوانان و جوانان، با اخلاق و منش علوی خاطرنشان کرد: بنیاد نهج البلاغه در راستای ترویج کلام علوی اقدام به برگزاری مسابقات علمی و سمینارهای تخصصی در شهرهای مختلف استان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشکده نهج البلاغه با هدف تهیه و تدوین متون درسی و غیر درسی متناسب با نیاز جامعه امروز در استان ایجاد شده است از این رو در تولید محتوا و اشاعه فرهنگ علوی در بین جوانان و نوجوانان می تواند تاثیر مستقیم داشته باشد.

رئیس بنیاد نهج البلاغه هرمزگان، ارائه گواهینامه و مدرک معتبر از بنیاد نهج البلاغه کشور، ارائه مجوز تدریس در مراکز دینی و فرهنگی و ارائه گواهینامه معتبر در خصوص گذراندن دوره آموزشی به اداره مربوطه را از مزیت های کاربردی بنیاد نهج البلاغه دانست.