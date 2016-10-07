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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

رئیس بنیاد نهج البلاغه در هرمزگان تاکید کرد:

لزوم اشاعه فرهنگ علوی در میان جوانان و نوجوانان

لزوم اشاعه فرهنگ علوی در میان جوانان و نوجوانان

بندرعباس- رئیس بنیاد بین المللی نهج البلاغه در هرمزگان، بر لزوم اشاعه فرهنگ علوی و اندیشه های امام علی در میان جوانان و نوجوانان استان تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد بین المللی نهج البلاغه، لیلا امینی به اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) که «نهج البلاغه معجونی است، برای شفا و مرهمی است برای درد های فردی و اجتماعی» اظهار داشت: نهج البلاغه گزیده ای از کلام امام علی(ع) بوده و بی نظیر در فصاحت و بلاغت است، که توانسته تمامی موضوعات مختلف در یک جامعه اسلامی را در خود جای دهد.

وی در تشریح اهداف ساختاری بنیاد نهج البلاغه، عنوان کرد: اشاعه فرهنگ علوی و کاربردی کردن اندیشه ها و اهداف امام علی(ع) در جامعه اسلامی، تربیت مربی در دو سطح مقدماتی و عالی، ترویج و گسترش آموزش نهج البلاغه در ارگان ها و نهادهای دولتی از طریق آموزش و پرورش و برگزاری سمینارهای مختلف بخشی از اهداف این بنیاد است.

وی با بیان اینکه باید با تمسک به سبک زندگی علوی و اسلامی محورهای تربیتی را در جامعه نهادینه کنیم، ترویج سبک زندگی اسلامی همراه با سیره علوی را نیاز امروز جامعه دانست.

امینی ادامه داد: هدف از برگزاری دوره های آموزش و ضمن خدمت در ارگان ها و سازمان های مختلف دولتی، آشنایی کارکنان دولت با نهج البلاغه، مدیریت و اخلاق علوی است.

وی با تاکید بر لزوم آشنایی روز افزون نوجوانان و جوانان، با اخلاق و منش علوی خاطرنشان کرد: بنیاد نهج البلاغه در راستای ترویج کلام علوی اقدام به برگزاری مسابقات علمی و سمینارهای تخصصی در شهرهای مختلف استان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پژوهشکده نهج البلاغه با هدف تهیه و تدوین متون درسی و غیر درسی متناسب با نیاز جامعه امروز در استان ایجاد شده است از این رو در تولید محتوا و اشاعه فرهنگ علوی در بین جوانان و نوجوانان می تواند تاثیر مستقیم داشته باشد.

رئیس بنیاد نهج البلاغه هرمزگان، ارائه گواهینامه و مدرک معتبر از بنیاد نهج البلاغه کشور، ارائه مجوز تدریس در مراکز دینی و فرهنگی و ارائه گواهینامه معتبر در خصوص گذراندن دوره آموزشی به اداره مربوطه را از مزیت های کاربردی بنیاد نهج البلاغه دانست.

کد مطلب 3789514

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