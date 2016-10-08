واردات بیش از ۵۰ درصد پوشاک به ایران از طریق قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر آمادئو، امروز در نشست توسعه کسب و کار و اشتغال صنعت پوشاک گفت: طبق ارزیابیهای انجام شده، اصفهان، مشهد و تهران مراکزی هستند که در صنعت پوشاک تجارب بسیار خوبی دارند.
وی با بیان اینکه یونیدو از تجارب بینالمللی خود برای بکارگیری در صنعت پوشاک ایران استفاده میکند، افزود: در این صنعت نیازمند آموزش نیروی انسانی هستیم و دولت ایران نقش مهمی در این حوزه دارد.
نماینده یونیدو در ایران ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد البسه وارداتی ایران به صورت غیرقانونی و قاچاق وارد میشود که دولت باید با سیاستگذاری در این صنعت، علل واردات این حجم از واردات غیرقانونی را بررسی کند.
آمادئو با بیان اینکه میتوانیم در ایران شرکتهایی در حوزه صادرات پوشاک ایجاد کنیم تا شرایط صادرات برندهای مطرح فراهم شود، گفت: یونیدو میتواند ضمن تسهیل فرایندها، ارتباطات و شبکههای بازاریابی را تسهیل کند؛ اما دولت (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) باید با سیاستگذاریهای لازم را در این بخش انجام دهد.
نماینده یونیدو در ایران تاکید کرد: دولت ایران باید تلاش کند تا واردات پوشاک قاچاق را در فرآیندهای قانونی هدایت کند تا بتواند تولیدات داخلی کشور در صنعت پوشاک را افزایش دهد.
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