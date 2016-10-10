به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل زندان های استان هرمزگان، اکبر سلیمانی بدهی این مددجویان را ۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با همت مددکاران ستاد دیه، حدود ۴ میلیارد ریال از شاکی ها تخفیف گرفته شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون نیز ۱۱۱ مددجوی دیه و جرائم غیر عمد با بدهی ۶۶ میلیارد ریال در زندان های استان منتظر یاری نیکوکارن هستند.

مدیرکل زندان های هرمزگان تصریح کرد: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه است که رضایت خداوند و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را به دنبال دارد.

سلیمانی گفت: نیکوکاران می توانند با مراجعه به ستاد دیه استان یا واریز کمک های نقدی به شماره حساب های ۴۴۰۰۸۰۰۰۰۳۰۸ نزد بانک مسکن و ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ نزد بانک ملی یاری گر مددجویان جرائم غیر عمد باشند.