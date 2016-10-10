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۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۳:۵۸

مدیرکل زندانهای استان هرمزگان:

۱۲ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند

۱۲ زندانی جرائم غیرعمد از زندان‌های هرمزگان آزاد شدند

بندرعباس - مدیرکل زندان های استان هرمزگان گفت: ۱۲ زندانی جرائم غیر عمد در دهه اول محرم از زندان های هرمزگان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل زندان های استان هرمزگان، اکبر سلیمانی بدهی این مددجویان را ۹ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: با همت مددکاران ستاد دیه، حدود ۴ میلیارد ریال از شاکی ها تخفیف گرفته شده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون نیز ۱۱۱ مددجوی دیه و جرائم غیر عمد با بدهی ۶۶ میلیارد ریال در زندان های استان منتظر یاری نیکوکارن هستند.

مدیرکل زندان های هرمزگان تصریح کرد: آزادی زندانیان جرائم غیر عمد اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه است که رضایت خداوند و کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه را به دنبال دارد.

سلیمانی گفت: نیکوکاران می توانند با مراجعه به ستاد دیه استان یا واریز کمک های نقدی به شماره حساب های ۴۴۰۰۸۰۰۰۰۳۰۸ نزد بانک مسکن و ۰۱۰۶۱۱۰۰۳۱۰۰۷ نزد بانک ملی یاری گر مددجویان جرائم غیر عمد باشند.

کد مطلب 3792290

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