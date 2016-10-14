به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی مغیثی در خطبه های نماز جمعه این هفته نهاوند با تسلیت ایام شهادت امام حسین(ع) و یاران با وفای ایشان به مسلمین جهان و همچنین توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: امام زین‌العابدین دربیانی می‌فرمایند که‌ای مردم از خدا بترسید و به اصلاح عقاید، اخلاق و عمل خود بپردازید و اطاعت کنید کسانی را که خداوند بر شما ولایت داده چراکه از مقتضیات تقوا اصلاح این امور است.

وی بابیان اینکه مؤثرترین راه کسب تقوای الهی اطاعت خدا و اولیاء خداوند است، گفت: امروز ولایت امام زمان‌بر همه ما مسلمانان واجب است چراکه وسیله فیض انسان را فراهم می‌آورد و باید تا فراهم شدن شرایط ظهور حضرتش از نایب ایشان که فردی جامع‌الشرایط است، اطاعت کنیم.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه اگر کسی ولایت را نپذیرد تقوا ندارد، گفت: امام صادق (ع) می‌فرمایند که سوره والفجر را بخوانید چراکه سوره فجر مختص جدم حسین(ع) است.

وی بابیان اینکه هرکس این سوره را بخواند با امام حسین (ع) محشور می‌شود، گفت: خواندن این سوره به‌تنهایی کافی نیست چراکه باید با درک و فهم صحیح همراه باشد تا انسان را به مقصودی که باید برساند.

حجت‌الاسلام مغیثی با اشاره به اینکه یکی از نشانه‌های مؤمن واقعی اقامه نماز است، گفت: در مقابل اگر کسی این مهم یعنی نماز را سبک بشمارد قطعاً موجبات نفاق را فراهم آورده است.

برخی فکر می‌کنند مشغولیات زندگی خود را می‌توانند با مواد مخدر، مشروبات الکلی، بی‌حجابی، چشم‌چرانی و هزاران گناه دیگر برطرف کنند و غافلند که روح انسان نیازمند نقطه اتکایی با یاد و راه خدا است امام‌جمعه نهاوند ادامه داد: برخی فکر می‌کنند مشغولیات زندگی خود را می‌توانند با مواد مخدر، مشروبات الکلی، بی‌حجابی، چشم‌چرانی و هزاران گناه دیگر برطرف کنند و غافلند که روح انسان نیازمند نقطه اتکایی با یاد و راه خدا است.

وی بابیان اینکه هرکس از راه و یاد خداوند دور شود آرامش نخواهد داشت، گفت: امروز ریشه بسیاری از مریضی‌ها و بیماری‌های روحی و روانی که منجر به بیماری‌های جسمی می‌شود ناشی از دور بودن افراد از خداوند است.

حجت‌الاسلام مغیثی بابیان اینکه در هیچ مکتبی شخصیتی همچون امام حسین (ع) پیدا نمی‌شود، گفت: امام حسین (ع) شب عاشورا برای آرامش خیال و ارتباط با خداوند متعال مهلت گرفت تا نماز اقامه کند.

وی با اشاره به اینکه از مهم‌ترین پیام‌های عاشورا اقامه نماز است، گفت: اگر در زندگی‌ها نماز به معنای واقعی کلمه اقامه شود دنیا و آخرت افراد را خداوند متعال تأمین می‌کند.

امام‌جمعه نهاوند بابیان اینکه در زمان ما نیز نمونه‌های بارزی از این افراد چون شهدا و امام راحل وجود دارند، گفت: امام راحل پس از ۸۰ سال عمر و خدمت به اسلام و جامعه اسلامی هنگام مرگ فرمودند بادلی آرام و قلبی مطمئن از این دنیا رفته‌ام چراکه اعمال دنیوی ایشان درراه خدا و ائمه اطهار و رضای آن‌ها بوده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مغیثی در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته نهاوند با توصیه مومنان به تقوای الهی، گفت: امتیاز و برتری انسان نسبت به حیوانات قدرت تفکر و تعقل او است.

وی بابیان اینکه ما برای بازی و سرگرمی آفریده نشده‌ایم، گفت: خداوند در قرآن کریم بارها اشاره دارد که شما را برای عبادت آفریده‌ام.

امام‌جمعه نهاوند، گفت: خداوند به انسان توانایی داده تا انسان را به سرمنزل مقصود برساند و اگر آن را هدر دهیم قطعاً باید در محضر خدا پاسخگو باشیم.

وی در ادامه با اشاره به سخنان امام راحل در خصوص رابطه با آمریکا که فرمودند آمریکا به خون اسلام و استقلال نظام اسلامی تشنه است، گفت: آمریکا دشمن شماره یک اسلام و مسلمین است چراکه شیطان است و آن‌هایی که دلخوش به رابطه با آمریکا هستند خود و مردم را فریب می‌دهند.

وی گفت: آمریکا تا خوی استکباری دارد و ایران اسلامی تا راه حق و حقیقت اسلام را در پیش دارد هیچ‌گاه رابطه‌ای منعقد نخواهد شد.

امام‌جمعه نهاوند در خصوص رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز گفت: رهبر انقلاب می‌فرمایند که ولنگاری اخلاقی و کم‌رنگ شدن ارزش‌های فرهنگی خطر است.

وی ادامه داد: مسائل فرهنگی از مسائل اقتصادی مهم‌تر است و امروز دشمن، ایران اسلامی را در دو جبهه اقتصادی و فرهنگی تحت‌فشار و تهاجم قرار داده است.

حجت‌الاسلام مغیثی بابیان اینکه در قبال مسائل فرهنگی همه ابتدا از خود و خانواده سپس در ساختن بنیه‌های فرهنگی و مستحکم کردن آن‌ها سهیم هستیم، گفت: متأسفانه امروز کارهای ضد فرهنگی به‌جای کارهای فرهنگی علم شده‌اند.

وی گفت: در جامعه ما بدحجابی، اختلاط زن و مرد در عروسی‌ها، برخی اقدامات دولتی‌ها و غیره برای برخی به‌ضرورت زندگی تبدیل‌شده است.

امام‌جمعه نهاوند ضمن تشکر از هیئت امنای مساجد و هیئت‌هایی که نماز ظهر عاشورا و جماعت را طی این دهه برگزار کرده‌اند، گفت: در کنار عزاداری‌ها باید به درس‌ها و عبرت‌های عاشورا نیز توجه کنیم که امربه‌معروف، نهی از منکر، ولایت مداری، استکبارستیزی و اقامه نماز از مهم‌ترین آن‌ها است.

وی ادامه داد: برخی هیئت‌ها با طبل، شیپور و علائمی که در اختیار دارند موجب انحراف در عزاداری‌ها شده‌اند که این اقدامات خلاف عقل و فهم آدمی است.

وی در ادامه با اشاره به ارتکاب جنایت آل سعود در حمله هوایی به مردم بی‌دفاع یمن، گفت: در این حملات آن‌هایی که نه مسلمان هستند و نه ادعایی دارند متأثر شدند اما آل سعود که خود را مسلمان می‌داند و ادعا دارد در یک اقدام صدها هزار نفر را به کام مرگ کشاند و با وقاحت تمام بازهم دم از اسلام می زند.

امام‌جمعه نهاوند با اشاره به فعالیت‌های آمریکا برای انتقال داعش به نقطه‌ای دیگر آن‌هم در آستانه عملیات آزادسازی موصل گفت: این مهم نشان از آن دارد که آمریکا نمی‌خواهد تفاله‌ها و نوکران منطقه‌ای خود که علیه مسلمانان، جنگ‌افروزی و جنایت می‌کنند از بین بروند که جبهه مقاومت نیز باید در این رابطه هوشیار باشد.

وی بابیان اینکه آمریکا و داعش دلشان به حال شیعه و سنی نمی‌سوزد، گفت: داعش، افرادی تربیت‌شده در راه شهوت و شکم هستند که برای تحقق اهداف آمریکا جنایت می‌کنند.