اختصاص ۵ میلیارد تومان برای کسب و کارهای کوچک سازگار با محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سلیمانی روزبهانی مدیر طرح ملی حفاظت تالاب های ایران در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری توانمندسازی جوامع محلی و توسعه کسب و کارهای خرد و کوچک با صندوق کارآفرینی امید گفت: با مجموعه سازمان حفاظت محیط زیست طی یک دهه گذشته تلاش کردیم شیوه جدید مدیریتی را برای تالاب های کشور دنبال کنیم، حفاظت تالاب ها میسر نخواهد بود مگر آنها مدیریت تالاب را به مدیریت حوزه آبخیز گسترش بدهیم و باید بستر مناسبی برای مشارکت ذینفعان دولتی و غیردولتی فراهم کنیم.

سلیمانی افزود: در سالهای گذشته توانسته ایم با مشارکت دستگاههای دولتی و غیردولتی بویژه نمایندگان جوامع محلی حاشیه ای تالاب ها، موضوع استقرار این شیوه مدیریتی را دنبال کنیم و انشاالله این رویکرد جدید بتواند به کمک تالاب های ما بیاید.

وی ادامه داد: این برنامه های مدیریتی فقط به مسئله محیط زیست بر نمی گردد و همزمان وظایفی برای آب منطقه ای جهت کشاورزی و ... را نیز دربر دارد.

مدیر طرح ملی حفاظت تالاب های ایران تاکید کرد: یکی از اجزای کلیدی این برنامه مدیریتی مشارکت جوامع محلی در احیا، حفاظت و بهره برداری از تالاب ها است. تاکنون در مقیاس های خرد و کوچک توانسته ایم به موضوع ورود کنیم اما به هر حال تاکنون این سازوکارها کوچک بوده و از منابع خود سازمان یا برخی منابع دولتی دیگر فراهم می شده است.

سلیمانی تصریح کرد: اگر نتوانیم منافع معیشتی مردم را به حفاظت گره بزنیم نمی توانیم در امر حفاظت جدی باشیم. به واسطه گفتگو با صندوق کارآفرینی امید و فضاهای مشترکی که می توانست بین اهداف سازمانی این صندوق و سازمان حفاظت محیط زیست باشد این موضوع تسهیل شد تا به سمت معیشت هایی برویم که فشار کمتری بر تالاب ها بیاورد تا در حالت ایده آل حتی به حفاظت کمک کند تا جامعه محلی احداث کند؛ موضوع معیشت او در چارچوب حفاظت به رسمیت شناخته شده است.

وی در پایان علام کرد: بر اساس این تفاهم نامه صندوق کارآفرینی امید از معیشت هایی که سازگار با محیط زیست هستند یا در راستای حفاظت هستند، حمایت خواهند کرد و مبلغی که برای این کار لحاظ شده ۵ میلیارد تومان است که صندوق فراهم خواهد کرد و سازمان محیط زیست هم زیرساخت های لازم را فراهم خواهد کرد.