سعید کشن فلاح پیشکسوت تئاتر درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشن فلاح که از جمله اساتید و هنرمندان با سابقه تئاتر ایران بود، پس از مبارزه چندین ساله با بیماری دیابت، ساعتی پیش در بیمارستانی در شهر همدان چشم از جهان فروبست.



کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: استاد سعید کشن فلاح به همراه خانواده خود از شهر کرمانشاه به سمت تهران در سفر بود که در مسیر بازگشت به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بیمارستانی در شهر همدان بستری شد و متأسفانه یک ساعت پیش دار فانی را وداع گفت.



خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند با سابقه تئاتر را به خانواده آن مرحوم و جامعه تئاتر و هنر ایران تسلیت می گوید.