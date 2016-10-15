  1. هنر
  2. تئاتر
۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

سعید کشن فلاح پیشکسوت تئاتر درگذشت

سعید کشن فلاح پیشکسوت تئاتر درگذشت

سعید کشن فلاح از هنرمندان و اساتید با سابقه تئاتر ایران در تاریخ ۲۴ مهرماه در شهر همدان دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کشن فلاح که از جمله اساتید و هنرمندان با سابقه تئاتر ایران بود، پس از مبارزه چندین ساله با بیماری دیابت، ساعتی پیش در بیمارستانی در شهر همدان چشم از جهان فروبست.

کوروش زارعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در این باره به خبرنگار مهر گفت: استاد سعید کشن فلاح به همراه خانواده خود از شهر کرمانشاه به سمت تهران در سفر بود که در مسیر بازگشت به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در بیمارستانی در شهر همدان بستری شد و متأسفانه یک ساعت پیش دار فانی را وداع گفت.

خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند با سابقه تئاتر را به خانواده آن مرحوم و جامعه تئاتر و هنر ایران تسلیت می گوید.

کد مطلب 3796189
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها