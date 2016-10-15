مشاهده پلنگ در توران شاهرود/ پنجمین یوز در ۷۲ ساعت اخیر مشاهده شد

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مشاهده پلنگ در پارک توران مسبوق به سابقه نبوده است، ابراز داشت: برای نخستین بار گزارش مشاهده پلنگ در این منطقه به محیطبانان اعلام و باعث شگفتی همگان شد چراکه ناحیه زیستگاه یوز آسیایی است اما هیچ پلنگی تابهحال در آن مشاهده نشده است.
وی افزود: مجاورت زندگی یوز و پلنگ ایرانی در این پارک میتواند از نکات حائز اهمیت برای محیطزیست کشور باشد چراکه یوز حیوانی بهمراتب ضعیفتر از پلنگ است.
رئیس پارک ملی توران همچنین گفت: مشاهده پلنگ در کلاته بیدو در روزهای گذشته توسط یک گروه از مردم محلی به همراه طبیعت دوستان روستای دزیان صورت گرفته که پلنگ بسیار آرام از بغل کوه بالا میرود و یکی از مردم توسط دوربین عکاسی که همراه داشته و از این صحنه هم عکس و هم فیلم تهیه میکند.
قربان لو همچنین از کشف یک مورد شکار غیرقانونی نیز در بیارجمند خبر داد و گفت: درگشت انتظامی و محیطبانی پارک ملی توران و با حکم قاضی بخش بیارجمند از منزل یک متخلف ۱۴ قطعه کبک، یک قطعه تیهو، سه قطعه زنبورخوار، ۳۹۰ فشنگ ساچمهای، ۱۶فشنگ غیرمجاز چهار پاره، یک دوربین چشمی شکاری و یک قبضه اسلحه بادی کشف و توقیف شد.
وی افزود: پرونده این متخلف به همراه کشفیات تحویل مراجع قضایی شد تا درباره این متخلف تصمیمگیری شود اما قطعاً جزای نقدی و کیفری نصیب او خواهد شد.
رئیس ذخیرهگاه زیستکره خار توران شاهرود همچنین از وقوع یک رویداد نادر دیگر در این پارک خبر داد و گفت: بعدازظهر شنبه یکی از همکاران محیطبانی روستای زمانآباد یک قلاده یوزپلنگ را مشاهده میکنند که قوچی را شکار و در حال خوردن آن بوده بهمحض شنیدن صدای موتورسیکلت فرار میکند که متأسفانه امکان تصویربرداری از آن فراهم نشد.
قربان لو بیان داشت: در هفته اخیر پنج یوز در پارک توران مشاهدهشدهاند.
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