شکار ۴ قلاده یوز آسیایی با دوربین مسافران در شاهرود

علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به مشاهده چهار قلاده یوز پلنگ آسیایی عصر روز آدینه در حاشیه جاده خارتوران به بیارجمند رخ داده است، ابراز داشت: این امر در ابتدای جاده منتهی به سر محیط بانی دلبر رخ داده که به گفته شاهدان یک قلاده یوز ماده و سه قلاده توله روی جاده آسفالته مشاهده شده که با نزدیک شدن خودرو از جاده دور شده اند.

وی افزود: مشاهده کنندگان که دو نفر مسافر و اهل شهرستان گرگان و یک نفر اهل روستای احمد آباد خوارتوران بیارجمند هستند و که با یوزها کمتر از ۵۰متر فاصله داشته اند.

رئیس پارک ملی توران گفت: یکی از شاهدان گزارش داده که توله یوزها حتی با نزدیک شدن خودرو نیز از جاده دور نمی شد و با توجه به غروب آفتاب و شرایط نامساعد دید جاده، خطر تصادف نیز وجود داشته است که هوشیاری راننده خودرو مانع این اتفاق شده است.

قربانلو بیان داشت: نامساعد بودن شرایط برای تهیه تصویر از این منظره زیبای طبیعت و نیز همراه نبودن دوربین برای عکاسی، با تلاش شاهدان قطعه کوتاهی فیلم توسط گوشی تلفن همراه تهیه شده که از کیفیت مناسب برخوردار نیست.

وی افزود: زیستکره توران شاهرود یکی از آخرین زیستگاه های یوز آسیایی در دنیا است.