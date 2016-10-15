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۲۴ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۴۳

از سوی دولت؛

جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی به تولید منتشر شد

جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی به تولید منتشر شد

جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی به فعالان بخش تولید در استان‌های سراسر کشور منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت جزئیات تسهیلات اعطایی دولت به بیش از ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: «هفته گذشته در حاشیه نشست هفتگی سخنگوی دولت با رسانه‌های گروهی، برخی خبرنگاران از نوبخت پیگیر آمارهای استانی تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش کسب و کار کوچک شدند که با دستور سخنگوی دولت و با هماهنگی دفتر وی، جزییات آماری این تسهیلات در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.»

بر اساس این گزارش تا کنون (۱۳ مهر) ۸۲ هزار و ۹۴۴میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال تسهیلات در بخش تولید پرداخت شده است.

کد مطلب 3796244
محمد جندقی

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