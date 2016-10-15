جزئیات پرداخت تسهیلات بانکی به تولید منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه اطلاع رسانی دولت جزئیات تسهیلات اعطایی دولت به بیش از ۱۰ هزار بنگاه کوچک و متوسط را منتشر کرد.

در این گزارش آمده است: «هفته گذشته در حاشیه نشست هفتگی سخنگوی دولت با رسانه‌های گروهی، برخی خبرنگاران از نوبخت پیگیر آمارهای استانی تزریق ۱۶هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش کسب و کار کوچک شدند که با دستور سخنگوی دولت و با هماهنگی دفتر وی، جزییات آماری این تسهیلات در اختیار خبرنگاران قرار گرفت.»

بر اساس این گزارش تا کنون (۱۳ مهر) ۸۲ هزار و ۹۴۴میلیارد و ۳۱۵ میلیون ریال تسهیلات در بخش تولید پرداخت شده است.