تکمیل ظرفیت در پذیرش بدون کنکور دانشگاه پیام نور آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به درخواست دانشگاه پیام نور مبنی بر عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ سازمان سنجش آموزش کشور جزئیات مرحله تکمیل ظرفیت این رشته ها را اعلام کرد.

تمامی داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته‌های پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی دانشگاه پیام نور (اعم از داوطلبانی که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۵ ثبت‌نام کرده یا نکرده اند) می توانند برای ثبت‌نام در رشته‌های تحصیلی اعلام شده به پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه پیام نور به نشانی: www.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

داوطلبان می توانند از رشته‌های پذیرنده مطلع شوند و با مشخص کردن رشته مورد علاقه خود، با به همراه داشتن مدارک اعلام شده و با توجه به موارد مربوط از تاریخ ۲۴ مهر تا ۲۴ آبان ۹۵ به مرکز دانشگاهی محل پذیرش رشته مورد تقاضا مراجعه کنند.

تمامی متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریورماه ۹۵ دارای مدرک دیپلم کامل متوسطه نظام قدیم (دوره چهارساله) یا پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم) بوده باشند.

تبصره: در صورت امکان تشکیل کلاس برای نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از سوی مرکز آموزشی مورد تقاضا، آن دسته از داوطلبانی که حداکثر تا تاریخ ۳۰ دی ماه ۹۵ موفق به اخذ مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی شوند، می‌توانند در رشته و یا رشته‌های تحصیلی مربوط متقاضی شوند.

تمامی داوطلبان باید در زمان ثبت‌نام از طریق مرکز آموزشی مربوط، بابت هزینه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ ۱۸۰ هزار ریال از طریق سیستم پرداخت الکترونیکی در سایت سازمان سنجش اقدام کنند.

هر داوطلب منحصراً می‌تواند در یک گروه آزمایشی و یک کدرشته محل متقاضی شود. بدیهی است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو کدرشته و یا در دو مؤسسه، اطلاعات وی در بانک اطلاعات پذیرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.

داوطلبان باید در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طریق مرکز آموزشی در خصوص کدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. بدیهی است پس از ثبت، کدرشته محل ثبت شده برای داوطلبان قابل تغییر و یا تعویض نیست.

تمامی متقاضیان «مرد» باید در زمان ثبت‌نام و شرکت در این مرحله از پذیرش دانشجو، از نظر نظام وظیفه منعی برای ادامه تحصیل نداشته باشند.

پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مرکز و یا واحد آموزشی که به آن مراجعه داشته‌اند) تلقی می‌شوند و شروع به تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی این سازمان بصورت مشروط خواهد بود.

مدارک مورد نیاز ثبت نام:

۱- اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

۲- اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

۳- اصل و یا گواهی مدرک پیش دانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش پرورش.

۴- گواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش‌دانشگاهی هستند.

۵- اصل شناسنامه و ۲ برگ کپی از صفحات آن.

۶- اصل کارت ملی و ۲ برگ کپی از آن.

۷- شش قطعه عکس ۴×۳ تهیه شده در سال جاری.

۸- مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول.

تمامی پذیرفته‌شدگان باید به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم و یا گواهی پیش‌دانشگاهی خود به «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائیدیه‌ تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصیل خود را درخواست کنند و رسید آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.

پذیرفته‌شدگان حتماً نام ‌رشته و مرکز یا واحد آموزشی محل تحصیل خود را در دانشگاه پیام نور در فرم «دفاتر پیشخوان خدمات دولت» اعلام کنند.

داوطلبان می‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگویی اینترنتی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org و یا با شماره‌ تلفن گویای‌: ۴۲۱۶۳ (کد ۰۲۱) در میان بگذارند و از مراجعه حضوری به این سازمان خودداری کنند.