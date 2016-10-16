کوروش ساکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قالب طرح تحول نظام سلامت در لرستان اظهار داشت: در این راستا برنامه حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم استان از ابتدای خرداد ماه سال ۹۳ اجرایی شده است.

وی اعتبار صرف شده برای اجرای این بسته حمایتی را ۲۵۶ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: بسته حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم لرستان با همکاری ۲۹۵ پزشک متخصص و عمومی در بیمارستان های مشمول این بسته در حال اجرا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان همچنین از اجرای بسته حمایتی مقیمی پزشکان متخصص در قالب طرح تحول نظام سلامت خبر داد و گفت: برای اجرای این بسته نیز ۴۰ میلیارد ریال اختصاص یافته که با آن اقداماتی از قبیل جمع آوری قراردادها، ایجاد پاویون مناسب برای اقامت پزشکان متخصص، تسویه حساب مطالبات معوق پزشکان، شرکت ها و داروخانه ها و ... انجام شده است.

ساکی بیان داشت: در حال حاضر ۴۵ پزشک متخصص به صورت مقیم در بیمارستانهای استان فعالیت دارند.

وی همچنین از اجرای بسته حمایتی ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان های لرستان با صرف هزینه ۱۸۲ میلیارد ریال خبر داد.