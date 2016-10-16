۲۵ مهر ۱۳۹۵، ۱۵:۵۷

با مخالفت سازمان امور استخدامی؛

طرح یک ساعت فعالیت ورزشی کارمندان منتفی شد

بنا بر اعلام معاون وزارت ورزش طرح ارائه شده برای یک ساعت فعالیت ورزشی کارمندان در طول روز با مخالفت سازمان امور استخدامی مواجه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این از سوی وزارت ورزش و حوزه همگانی این وزارتخانه طرحی ارائه شده بود مبنی بر اختصاص یک ساعت از ساعت کاری روزانه کارمندان به فعالیت های ورزشی که البته این موضوع با مخالفت مسئولان مواجه شده و به همین دلیل اجرایی شدن آن منتفی شد.

غلامرضا شعبانی بهار معاون همگانی وزارت ورزش در این رابطه گفت: پیگیر اجرا شدن این طرح بودیم اما سازمان امور استخدامی با لحاظ کردن ساعت کاری کارمندان با آن مخالفت کرد.

شعبانی بهار در عین حال یادآور شد: البته آیین نامه ای وجود دارد که بر اساس آن کارمندان می توانند بر اساس آن ۴ تا ۶ ساعت در فعالیت های ورزشی به صورت ماموریت شرکت داشته باشند.

زینب حاجی حسینی

