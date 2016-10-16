طرح یک ساعت فعالیت ورزشی کارمندان منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این از سوی وزارت ورزش و حوزه همگانی این وزارتخانه طرحی ارائه شده بود مبنی بر اختصاص یک ساعت از ساعت کاری روزانه کارمندان به فعالیت های ورزشی که البته این موضوع با مخالفت مسئولان مواجه شده و به همین دلیل اجرایی شدن آن منتفی شد.

غلامرضا شعبانی بهار معاون همگانی وزارت ورزش در این رابطه گفت: پیگیر اجرا شدن این طرح بودیم اما سازمان امور استخدامی با لحاظ کردن ساعت کاری کارمندان با آن مخالفت کرد.

شعبانی بهار در عین حال یادآور شد: البته آیین نامه ای وجود دارد که بر اساس آن کارمندان می توانند بر اساس آن ۴ تا ۶ ساعت در فعالیت های ورزشی به صورت ماموریت شرکت داشته باشند.