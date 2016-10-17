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۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

اتحادیه عرب از عملیات آزادسازی موصل حمایت کرد

اتحادیه عرب از عملیات آزادسازی موصل حمایت کرد

اتحادیه عرب بر حمایت کامل این اتحادیه از دولت و مردم عراق در جریان عملیات آزادسازی موصل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، اتحادیه عرب بر همراهی خود با عراق و حمایت از بغداد در جریان عملیات آزادسازی موصل تاکید کرد.

بر اساس این گزارش «محمود عفیفی» سخنگوی دبیرکل اتحادیه عرب در سخنانی گفت: اتحادیه عرب به صورت کامل از دولت و مردم عراق در عملیات آزادسازی موصل از کنترل داعش حمایت می کند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: امیدواریم که این شهر به عراق بازگردانده شود؛ امنیت، ثبات، تمامیت ارضی و سلامت منطقه ای عراق مورد حمایت اتحادیه عرب است.

سخنگوی اتحادیه عرب در پایان ضمن تاکید بر لزوم محافظت از شهروندان بیان داشت: عملیات آزادسازی موصل گامی مهم در راستای ریشه کن کردن خطر داعش و دیگر گروه های تروریستی برای ملت های عربی است و کشورهای عرب زبان باید برای مبارزه با اقدامات تروریستی با یکدیگر هماهنگ شده و همکاری کنند.

گفتنی است عملیات آزادسازی موصل از صبح امروز دوشنبه با فرمان حیدرالعبادی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق کلید خورد.

کد مطلب 3798490

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