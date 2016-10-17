مسدود شدن حساب«راشا تودی» تحریم جدید علیه روسیه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، به گزارش یک منبع از وزارت دارایی بریتانیا، مسدود نمودن حساب های خبرگزاری «راشا تودی» به هیچ وجه وضع تحریم جدید علیه روسیه محسوب نمی گردد، چنین تصمیماتی بستگی به بانک ها دارد، بانکی که در آن حساب باز شده است.



این سخنان توسط یک منبع آگاه در وزات دارایی بریتانیا در خصوص سوال آژانس خبرگزاری تاس در مورد بلوکه حسابهای خبرگزاری راشا تودی مطرح شد.

این منبع در ادامه گفت: ما به طور قطع اطمینان داریم که از فوریه ۲۰۱۵، هیچ تحریم و یا تصمیم جدیدی علیه روسیه اتخاذ نشده است، و تصمیم در خصوص این موضوع به خدمات بانک و تحلیل های آنها بستگی دارد.

