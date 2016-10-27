اعلام آمادگی شهرداری کلانشهرهای کشور برای خدمت رسانی به زائران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علی محمد نائینی معاون فرهنگی ستاد اربعین شهرداری تهران، منصور باقرصاد معاون اجرایی ستاد اربعین شهرداری تهران، نماینده دفتر هماهنگی عمرانی و خدمات شهری سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای وزارت راه و شهرسازی کشور و همچنین نمایندگان شهرداری های کلانشهرهای همدان، رشت، کاشان، اردبیل، کرج، قم، اهواز، اراک، ارومیه، خرم آباد، شیراز و همچنین نمایندگان مناطق ۴ و ۵ و ۶ شهرداری تهران، سازمان های پسماند و سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، مشاورین معاونت اجتماعی شهرداری تهران و... حضور داشتند.

در ابتدای این نشست مجتبی عبدالهی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران با تاکید بر ضرورت همفکری و هم افزایی در موضوع ارائه خدمات شهری در مرزهای کشور و خاک عراق اظهار داشت: طی جلسه گذشته مقرر شد مدیران شهری کلانشهرهای کشور پس از هماهنگی با ستادهای استانی خود، نوع مسئولیت هایی که برای برپایی مناسب اربعین حسینی امسال و خدمت رسانی به زائرین در مرزهای کشور و خاک عراق متقبل می شوند را در قالب فرم تهیه شده این ستاد، اعلام کنند.

وی خواستار شد: شهرداری های کلانشهرها تعداد ادوات و تجهیزات،ماشین آلات و خودروهای تخصصی و نیروی انسانی پیش بینی شده برای خدمت رسانی در اربعین حسینی را به تفکیک در فرم مربوطه تکمیل کنند و در اختیار ستاد اربعین شهرداری تهران قرار دهند.

عبدالهی ضمن قدردانی از تمام کلانشهرها برای اقدامات برنامه ریزی شده در مرزها و کشور عراق گفت: با توجه به اینکه در عاشورای امسال ۶۰ درصد افزایش حضور زوار را شاهد بودیم پیش بینی می شود امسال ظرفیت حضور زائرین در کربلا همزمان با اربعین حسینی حداقل ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش می یابد بنابراین باید با توان، تجهیزات و امکانات بهتری نسبت به دو سال گذشته خدمت رسانی کنیم.

وی افزود: برنامه ریزی نحوه همکاری شهرداری کلانشهر های کشور برای شهرهای نجف، کربلا، کاظمین، سامرا، کوت و بصره و مسیر نجف به کربلا و همچنین مرزهای مهران، چزابه و شلمچه به منظور خدمت رسانی به زائرین حسینی صورت می گیرد.

در ادامه نشست نمایندگان کلانشهرهای شهرداری های شیراز، کرج، قم، اردبیل، همدان، اراک، رشت، خرم آباد، اراک و اهواز، سازمان دامپزشکی تهران ضمن بیان دغدغه ها و تشریح امکانات پیش بینی شده، آمادگی خود را برای کمک در برگزاری باشکوه مراسم امسال اربعین حسینی اعلام کردند.