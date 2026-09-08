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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۴

تأمین پایدار گاز خانگی در زمستان در اولویت است

تأمین پایدار گاز خانگی در زمستان در اولویت است

ساری- معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت نگاه یکپارچه به پایداری شبکه گاز گفت: برنامه‌ریزی ملی برای تأمین گاز باید با اجرای دقیق و متناسب با شرایط هر استان باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید توکلی شامگاه سه‌شنبه در نشست «راهبردی پایداری جریان گاز در زمستان» در ساری با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه‌های مختلف برای مدیریت شبکه گاز اظهار کرد: پایداری شبکه گاز کشور نیازمند یک نگاه ملی است، اما نحوه اجرای برنامه‌ها باید متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط مناطق و استان‌ها دنبال شود.

وی مدیریت مصرف را یکی از الزامات عبور مطمئن از فصل سرد دانست و افزود: مدیریت مصرف به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، بلکه با رعایت الگوی مصرف و حذف مصارف غیرضروری می‌توان زمینه استفاده بهینه از گاز و استمرار خدمات‌رسانی را فراهم کرد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه گاز سهم قابل توجهی در تأمین انرژی کشور دارد، گفت: رفتار مصرفی مشترکان در روزهای سرد سال تأثیر مستقیمی بر پایداری شبکه دارد و همکاری بخش‌های مختلف مصرف‌کننده می‌تواند به تأمین مطمئن گاز کمک کند.

توکلی ادامه داد: مشترکان صنعتی و تجاری نیز با رعایت الگوی مصرف و اجرای برنامه‌های مدیریت انرژی می‌توانند سهم مؤثری در حفظ تعادل شبکه داشته باشند و از این طریق امکان تداوم تأمین گاز بخش خانگی تقویت می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های شرکت ملی گاز برای فصل زمستان عنوان کرد: تمهیدات لازم برای مدیریت سوخت زمستانی پیش‌بینی شده است، اما عبور موفق از روزهای سرد مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و آمادگی کامل برای مواجهه با شرایط اضطراری است.

معاون وزیر نفت، تأمین پایدار گاز و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان را مهم‌ترین هدف شرکت ملی گاز دانست و افزود: تحقق این هدف علاوه بر اقدامات فنی و عملیاتی صنعت گاز، به همراهی مشترکان و رعایت الگوی صحیح مصرف وابسته است.

توکلی همچنین از نقش‌آفرینی مدیریت استان‌ها در حوزه انرژی تقدیر کرد و گفت: واگذاری پیگیری موضوعات انرژی به معاونت عمرانی وزارت کشور از سوی رئیس‌جمهور، ظرفیت مناسبی برای هماهنگی و دنبال کردن مسائل این حوزه ایجاد کرده است.

وی با تأکید بر جایگاه استانداران در مدیریت شرایط انرژی کشور اظهار کرد: سیاست اصلی این است که در هیچ شرایطی تأمین گاز مشترکان خانگی و تجاری متوقف نشود. در مازندران نیز استاندار به شکل مستمر شرایط شبکه گاز استان را رصد و مسائل مرتبط را از طریق ظرفیت‌های موجود پیگیری می‌کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مازندران را از استان‌های پیشرو در اجرای طرح‌های مدیریت مصرف برشمرد و گفت: این استان در زمینه هوشمندسازی مصرف گاز در ادارات و همچنین بهسازی موتورخانه‌ها اقدامات قابل توجهی انجام داده است که تداوم این روند می‌تواند به کاهش مصرف و افزایش پایداری شبکه کمک کند.

توکلی در پایان تأکید کرد: شرکت ملی گاز ایران همچون گذشته در کنار مدیریت استان مازندران و مجموعه مدیریت بحران خواهد بود و برای رفع دغدغه‌های مربوط به تأمین گاز و عبور ایمن از فصل سرد، آمادگی و پشتیبانی لازم را به صورت مستمر دنبال می‌کند.

کد مطلب 6941699

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