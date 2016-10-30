نسخه الکترونیک «نقش و رسالت زن» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه ۵ جلدی «نقش و رسالت زن» کامل‌ترین و جامع‌ترین اثری است که از دیدگاه‌ها و نظرات رهبر معظّم انقلاب اسلامی درباره زنان و ابعاد مختلف و مسائل مرتبط به این حوزه -توسط انتشارات انقلاب اسلامی- در چهار نوبت به چاپ رسیده است.

این انتشارات به منظور سهولت دسترسی علاقه‌مندان به این مجموعه، نسخه‌الکترونیکی آن را به صورت رایگان در پایگاه اینترنتی خود منتشر کرده است.

عناوین این مجموعه به ترتیب عبارتند از؛ عفاف و حجاب در سبک زندگی ایرانی- اسلامی، الگوی زن، زن و خانواده، جایگاه و مسائل زنان در فرهنگ اسلام و تجدّد و عرصه‌های حضور اجتماعی زن.

بنابر اعلام ناشر مطالعه این اثر علاوه‌بر آشنایی مخاطب و خوانندگان محترم با نظرات دقیق اسلام در حوزه‌های گوناگون مرتبط به زنان می‌تواند راهگشایی برای رفع بسیاری از مشکلات در زندگی خانواده‌ها و بانوان محترم و کم و کیف حضور اجتماعی مناسب آنان باشد.