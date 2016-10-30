به گزارش خبرگزاری مهر، معاون شهردار تهران در جلسه شورای معاونان حمل و نقل و ترافیک شهرداری های مناطق ۲۲ گانه پایتخت که با دو موضوع بررسی پیام‌ های مردمی مربوط به این معاونت در سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران (۱۸۸۸) و تجارب مدیریت شهری در آغاز سال تحصیلی و در هفته نخست مهر برگزار شده بود، تحلیل پیام های شهروندان و واکنش دقیق و سریع نسبت به آنها در عمل و استفاده از تجربیات بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جاری برای سال آتی را مورد تأکید قرار داد.

افخم السادات فاطمی مدیر سامانه نظارت همگانی شهرداری تهران (۱۸۸۸) از کاهش ۱۷ درصدی پیام های شهروندان در مورد مسائل و مشکلات مربوط به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: موضوعاتی همچون اشکالات کارت بلیت های الکترونیک، عملکرد شرکت های خصوصی تاکسیرانی و وضعیت پارک حاشیه ای در پایتخت، بیشترین پیام های مردمی مربوط به این معاونت را در این مدت به خود اختصاص داده اند.

دکتر مازیار حسینی نیز با اعلام این که پیام های سامانه ۱۸۸۸، از این نظر مهم هستند که به مسئولان اجرایی در دو محور مصادیق و موضوعات و نیز کارکرد، قدرت شناخت و تصمیم سازی می دهند، ‌تأکید کرد: نگاه مدیران شهری به سامانه ۱۸۸۸، باید از جنس مصداقی و عملکردی باشد و باید ضمن تحلیل پیام های مردمی، با واکنش دقیق و سریع نسبت به آنها از طریق بررسی و رسیدگی به موقع و کامل نسبت به انتقادات، پیشنهادات و مطالبات مردم اقدام نماییم و این مهم را فراموش نکنیم که مجموعه اقداماتی که در مدیریت شهری انجام می شود، برای این است که کیفیت زندگی شهروندان را بالا ببریم.

معاون شهردار تهران با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در اداره شهر به طُرق گوناگون از جمله تذکر به مسئولان در خصوص مسائل و مشکلات موجود و حضور در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی، اظهار کرد: به عنوان نمونه، کشور پر حادثه ای همچون ژاپن، ۲۳۰ هزار آتش نشان رسمی دارد، در صورتی که بیش از ۴ برابر آن، یعنی یک میلیون آتش نشان داوطلب دارد.

حسینی با بیان این که با توجه به شروع فصل بارش، نیازمند مدیریت بارندگی های فصلی هستیم، تصریح کرد: به عنوان نمونه، خطوط ترافیکی از جمله خط کشی های عابر پیاده در موقع بارندگی سُر می شوند و از این رو، حداکثر تا آخر پاییز هر ۲۲ منطقه پایتخت، باید نسبت به مُضرّس نمودن و ایجاد اصطکاک از طریق دندانه دار کردن خطوط عابر پیاده اقدام کنند تا تصادفات احتمالی که ممکن است به دلیل سُر خوردگی بر روی خط کشی ها رُخ دهد تا جای ممکن کاهش یابد.

وی با تأکید بر این که موفقیت در مجموعه ای همچون حوزه حمل و نقل و ترافیک، نیازمند کار گروهی موفق است و تک تک اعضای گروه باید در پُست خود خوب بازی کنند تا تیم بتواند خوب نتیجه بگیرد، اضافه کرد: فعالیت در این حوزه همچون ورزش های تیمی مثل فوتبال و والیبال است و در این حوزه نمی توان همچون ورزش های انفرادی مثل کشتی و پینگ پُنگ عمل کرد و از این رو، کار تیمی عمود خیمه فعالیت های حمل و نقلی است.

معاون شهردار تهران با اشاره به این که هر منطقه باید حداقل یک میدان را به عنوان «میدان نمونه ترافیکی» انتخاب و اصلاحات هندسی لازم به منظور کاهش مشکلات و افزایش کارآیی این میدان انجام شود، اظهار کرد: با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی کشورمان با استفاده از الگوهای موفق بین المللی برای بهبود ترافیک شهرمان، نسخه های بومی و داخلی بپیچیم و با اولویت قرار دادن حمل و نقل عمومی، به جای انجام کارهای خیلی بزرگ، کارهای کوچک را خیلی خوب انجام دهیم.

حسینی با بیان این که در بحث سرویس مدارس، باید کار ویژه ای انجام شود تا با استفاده از ناوگان استاندارد سرویس مدرسه، بتوانیم تمام دانش آموزان و حتی دانشجویان پایتخت را تحت پوشش قرار دهیم و می بایست این کار برای سال تحصیلی آینده انجام شود، تصریح کرد: همه رانندگان، خودروهای سرویس مدرسه را باید مانند سدهای بتونی فرض کرده و به محض توقف این خودروها، به طور کامل بایستند تا دانش آموزان با ایمنی کامل، سوار شده و از آن پیاده شوند.

وی در پایان با تأکید بر لزوم مطالعات طرح های ترافیکی به منظور بهبود وضعیت موجود ترافیک از جمله مطالعات ترافیکی راه اندازی خطوط ویژه خودروهای چند سرنشین موسوم به HOVخاطرنشان کرد: این طرح در بسیاری از شهرهای پیشرفته جهان اجرا شده و به زودی مطالعات خطوطی که اجرای این طرح از نظر زیرساختی در آنها قابل اجرا باشد را آغاز خواهیم کرد.

وحید نوروزی معاون امور مناطق سازمان ترافیک، گزارشی از اقدامات مدیریت شهری در اجرای طرح استقبال از مهر ارائه نمود و معاونان حمل و نقل و ترافیک مناطق ۵ و ۶ نیز به صورت جداگانه‌ اقدامات به عمل آمده در این دو منطقه به منظور کنترل ترافیک در هفته نخست مهر را گزارش دادند.