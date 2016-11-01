امیدواری اروپا به انتخاب کلینتون/ هیلاری تسهیل کننده اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز در گزارشی از امیدواری تجار اروپایی برای انتخاب «هیلاری کلینتون» به ریاست‌ جمهوری آمریکا با هدف تسهیل در ادامه اجرای توافق هسته ای جامع میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به «برجام» خبر داد.

در گزارش این خبرگزاری آمده است: تجار اروپایی که از تداوم مشکلاتِ منجر به عدم امکان سرمایه‌گذاری کلان در ایران ناخرسند هستند، امیدوارند تا با انتخاب «هیلاری کلینتون» به سمت ریاست‌ جمهوری آمریکا این موانع برطرف شود.

در ادامه این گزارش تصریح شده است: پیروزی کلینتون می تواند بخشی از موانع سیاسی پیش رو در این راه را از میان برداشته و آن ها را در سال ۲۰۱۷ به بازارهای ایران برساند.

خبرگزاری رویترز در گزارشی در مورد موانع پیش روی اجرای توافق هسته‌ای، نوشته است که تجار اروپایی که از تداوم مشکلات بانکی و ناممکن بودن سرمایه‌ گذاری کلان در ایران ناخرسند هستند، امیدوارند انتخاب «هیلاری کلینتون» به ریاست‌ جمهوری آمریکا نوید بخش تسهیل روند اجرایِ برجام باشد.

رویترز در ادامه نوشت: هنگامی که در ماه ژانویه سال جاری میلادی برجام اجرائی شد و روند لغو تحریم های ایران آغاز گردید، شادمانی ملموسی شرکت های اروپائی را فرا گرفت و سیاستمداران اروپائی به همراه تعداد زیادی از مدیران اجرائی شرکت های متبوع به ایران هجوم آوردند؛ اما ظرف چند ماه این خوشحالی رنگ باخت و جای خود را به ناخرسندی از جانب هر دو طرف داد.

این گزارش، مهمترین مانع در مسیر مبادلات تجار اروپائی با ایران را بی‌ میلی بانک‌ های بزرگ این قاره برای تأمین مالی قراردادهای تجاری با ایران اعلام کرده، در ادامه می افزاید: ترس آن ها از این است که با این کار تحریم‌ های آمریکا را نقض کرده و با جریمه‌ های کلان مواجه شوند.

این گزارش می افزاید: علیرغم اینکه وزارت خزانه‌ داری آمریکا گام هایی را برای تضمین به بانک ها برداشته است، وزارت خزانه داری این کشور ماه گذشته دستورالعمل جدیدی را برای کاستن از نگرانی ها در معاملات دلاری با ایران صادر کرد؛ اما حتی «جان کری» وزیر خارجه آمریکا هم این هفته در نشست یک اندیشکده در لندن اذعان کرد که بانک ها هنوز نگران هستند.

بر اساس گزارش مذکور، مقامات آلمانی اخیراً در دیدار با «دنیل فرید» (Daniel Fried) هماهنگ‌ کننده تحریم‌ های آمریکا، نارضایتی خود را از این وضعیت اعلام کرده اند.

در ادامه گزارش رویترز آمده است: جدا از اینکه چه کسی در آمریکا به کاخ سفید راه می یابد، این مشکلات کم و بیش ادامه پیدا می‌ کنند. «فریدولین استراک» (Friedolin Strack) رئیس بخش بازارهای بین‌ المللی صنایع آلمان (BDI) در این باره می گوید: همه می‌ دانند که تقویت روابط اقتصادی ما با ایران روندی طولانی و گام به گام خواهد داشت.

رویترز اینگونه نتیجه گیری می کند: با این وجود، انتخاب کلینتون می‌تواند پیام امید بخشی برای اروپا باشد، چرا که وی از برجام حمایت کرده و «جِیک سالیوان» (Jake Sullivan) مشاور ارشد او از کسانی است که نقش مهمی در مذاکرات محرمانه با ایران در عمان داشته است. در مقابل ترامپ برجام را «یکی از بدترین توافقق های تاریخ» توصیف کرده است. این درحالیست که شرکت های اروپائی در ماه‌ های اخیر تقاضا برای ورود به بازار ایران را افزایش داده و هم اکنون نیز چندین شرکت خارجی از جمله شرکت خودروسازی پژو فرانسه به میزان ۱۵ درصد از فروش خود از گشایش بازارهای ایران منتفع شده‌ اند.