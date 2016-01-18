سایه برجام و رابطه با ایران بر مناظره نامزدهای دموکرات آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «هیلاری کلینتون» و «برنی ساندرز» نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در سال جاری میلادی، در تازه‌ترین مناظره خود، به «اجرایی شدن توافق اتمی» و آینده احتمالی روابط میان ایران و آمریکا پرداختند.

تازه‌ترین مناظره نامزدهای دموکرات، یک روز پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام متشرک و آزادی شهروندان آمریکایی در ایران، برگزار شد. این درحالی بود که دو نامزد بر سر چگونگی و زمان احتمالی آغاز روابط دیپلماتیک با یکدیگر اختلافاتی داشتند.

برنی ساندرز عادی‌شدن روابط آمریکا و کوبا را به عنوان نمونه‌ای از آنچه ممکن است در روابط واشنگتن و تهران پیش آید، مطرح کرده، هیلاری کلینتون اما در این مورد با احتیاط بیشتری سخن گفت.

ساندرز گفت: «فکر می‌کنم باید به جدی‌ترین شکل ممکن به سوی عادی کردن روابط با ایران برویم؛ با وجود درک این موضوع که ما مخالف رفتار ایران در بسیاری موارد هستیم».

وی در ادامه مدعی شد: البته حمایت ایران از تروریسم و شعار «مرگ بر آمریکا» قابل قبول نیست. اما دستیابی به توافق هسته‌ای میان ایران و آمریکا، بدون آنکه دو کشور به ورطه جنگ سقوط کنند، گامی مثبت است.

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا در دوره اول ریاست‌جمهوری باراک اوباما، از تلاش‌ های خود برای وضع تحریم‌ها علیه ایران سخن گفت؛ تحریم‌هایی که از منظر این دیپلمات پیشین، تهران را به میز مذاکره آورد.

هیلاری کلینتون گفت: «آنها (ایران) همچنان آنچه که برای توافق (بر سر برنامه جامع اقدام مشترک) لازم است را انجام می‌دهند. ولی به نظر من باید با دقت آنها را زیر نظر داشت».

کلینتون با اشاره به سال‌ های قطع روابط و تنش‌ها میان دو کشور افزوده است: «یک روز خوب طی ۳۶ سال گذشته داشتیم، و من فکر می‌کنم قبل از آنکه خیلی سریع حرکت کنیم، قبل از آنکه روابط خود را عادی‌تر کنیم، لازم است روزهای خوب بیشتری داشته باشیم».

وزیر خارجه پیشین آمریکا تصریح کرده است: «ما باید مطمئن باشیم که آنها توافق [اتمی] را به درستی اجرا خواهند کرد، و تازه باید حواسمان به بسیاری دیگر از رفتارهای آنها در منطقه باشد».

برنی ساندرز اما خود را هوادار روابط بیشتر با کشورهایی مانند ایران و روسیه معرفی کرده است. او در مناظره‌ای در نوامبر سال گذشته گفته بود «وقتی روسیه، ایران، عربستان سعودی، اروپای غربی را به عنوان متحد در جنگ علیه داعش داشته باشی، داعش را نابود خواهیم کرد».

مسئله کنترل مالکیت سلاح و موضوع بیمه همگانی و نیز انتقاد از باراک اوباما، رئیس‌جمهوری فعلی از دیگر مسائلی بود که نامزدهای حزب دموکرات به آن پرداختند.

در ادامه کلینتون ساندرز را متهم کرد که در مورد اجرای قوانینی برای کنترل بیشتر مالکیت سلاح در ایالات متحده، چندان سخت‌گیر نیست. اما سناتور ساندرز این موضع را رد کرده است.

از سویی ساندرز، از هیلاری کلینتون، انتقاد کرده که با جنگ عراق، در زمان ریاست‌جمهوری جرج بوش، موافق بود. کلینتون نیز می‌گوید سندرز به‌شدت به اوباما تاخته و انتقادهای شدیدی را علیه رئیس‌جمهوری وارد کرده است.

کلینتون از تغییرات دوران ریاست‌جمهوری اوباما در مورد بیمه همگانی و قابل خرید کردن آن برای شهروندانی که بیمه ندارند، دفاع کرد.