برخی مسئولان فقط به برجام و تخریب گذشتگان می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به ضرورت حفظ عفت و حیا در جامعه اظهار داشت: باید عفت و حیا از سوی مردان و زنان جامعه حفظ شود.

امام جمعه موقت ورامین با انتقاد از رواج برخی لباس های مروج شهوت در جامعه افزود: پوشیدن لباس هایی که مروج شهوت بوده و به دلیل نازک یا تنگ بودن شهوت را تهییج می کند، از نظر اسلام حرام است.

مردم ایران در ۱۳ آبان به وظیفه خود عمل کردند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر و سپاس از حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان ادامه داد: مردم ایران اسلامی بار دیگر در ۱۳ آبان به وظیفه و رسالت خود عمل کردند و نشان دادند که جنایات آمریکا را به فراموشی نمی سپارند.

محمودی اضافه کرد: باید از آحاد ملت انقلابی و همیشه در صحنه ایران اسلامی که در ۱۳ آبان حماسه آفریدند، تشکر و قدردانی کرد.

اقامه عزا همزمان با شهادت امام حسن مجتبی(ع) ضروری است

خطیب نماز جمعه شهرستان ورامین با اشاره به در پیش بودن شهادت امام حسن مجتبی(ع) یادآور شد: هفتم صفر مصادف با میلاد باسعادت امام کاظم(ع) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) است که باید فضایل و سیره این دو امام همام بیان شود.

وی متذکر شد: اقامه عزا در شب و روز شهادت امام حسن مجتبی(ع) ضروری است و باید همه دوستداران و محبان اهل بیت عصمت و طهارت به آن همت گمارند.

ورامین در پذیرایی از زائران حسینی فعال بوده است

امام جمعه موقت ورامین در ادامه با اشاره به در پیش بودن ایام اربعین حسینی گفت: خوشبختانه اربعین حسینی طی سال های اخیر باشکوه و عظمت خاصی برگزار می شود و بسیاری از محبان اهل بیت عصمت و طهارت از زائران حسینی پذیرایی می کنند.

وی بیان داشت: شهرستان ورامین نیز در پذیرایی از زائران حسینی در مسیر نجف به کربلا فعال بوده و اقدامات ارزشمندی نیز در این زمینه انجام می شود، به طوری که در موکب احباب الرضا(ع) ورامین در سه وعده از زائران پذیرایی و برنامه های فرهنگی متعددی اجرا می گردد.

محمودی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن روز فرهنگ عمومی تأکید کرد: در تقویم کشور، روز چهاردهم آبان ماه به عنوان روز شورای فرهنگ عمومی نامگذاری شده است.

باید از فرهنگ کشور با چنگ و دندان مراقبت کرد

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین، فرهنگ را زیربنای جامعه دانست و بیان داشت: فرهنگ یک جامعه برخاسته از آداب و رسوم جامعه است که در خوراک و پوشاک تجلی پیدا می کند.

وی افزود: در فرهنگ ما که نشأت گرفته از تعالیم اسلامی است، اسراف، خیانت و صفات ناپسند اخلاقی جایگاهی ندارد و باید علیرغم تلاش های دشمن برای ضربه زدن به فرهنگ اسلامی کشور با چنگ و دندان از آن مراقبت کرد.

محمودی ادامه داد: مسئولان رسالت سنگینی در زمینه فرهنگ برعهده دارند و امروز موضوعاتی نظیر مواد مخدر، حجاب، طلاق، خودکشی ها و غیره از جمله دغدغه های فرهنگی به حساب می آیند اما متأسفانه برخی مسئولان تنها به برجام و تخریب گذشتگان می پردازند.

برخی به دنبال فاصله گرفتن جوانان از راه امام هستند

امام جمعه موقت ورامین با تأکید بر این نکته که برجام موضوع با اهمیتی است، گفت: برجام مهم است اما نباید فقط به این موضوع توجه کرد، برخی به جای ترویج روحیه انقلابی‌گری طوری رفتار می کنند که جوانان را از راه امام دور می کند.

وی ادامه داد: باید مسئولان برای حل مشکلات کشور به توانمندی و ظرفیت های داخلی توجه کنند و نگاه به بیرون مرزها نداشته باشند.

محمودی اضافه کرد: همانطور که رهبری فرمودند، عده ای کلید مشکلات جامعه را در سازش با آمریکا می دانند و ترویج این موارد خیانت است.

وی بیان داشت: امروز هم برخی آمریکا را بزک می کنند وباید این سوال را مطرح کرد که کشوری که مشکلات فراوان داخلی دارد، چگونه می تواند مشکلات دیگران را حل کند.