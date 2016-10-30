این کارگردان و بازیگر با سابقه تئاتر درباره جدیدترین تجربه خود در زمینه کارگردانی تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قصد دارم نمایش جدیدی را که البته سال ۵۳ نیز آن را اجرا کردم و بسیار موفق بود، از روز یکشنبه ۱۶ آبانماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه ببرم.
طهمورث توضیح داد: این کار به طور کامل بر اساس بداهه پردازی شکل میگیرد و بازیگران از داشتههای درونی خود استفاده میکنند و در مواجهه با هم فضایی دراماتیک را شکل میدهند زیرا بر اساس انسانیترین موضوعات این بداههپردازیها انجام میشوند.
وی با بیان اینکه نام این نمایش «هیچ در هیچ» است، اظهار کرد: برای تولید این نمایش هیچ تمرینی را انجام ندادهایم و تنها چند جلسه با بازیگران نمایش صحبت کردهام. در هر شب اجرا کلمهای به بازیگران گفته میشود و صحنه نمایش نیز بر مبنای آن چیده و شکل میگیرد. هر اجرا دارای کلمه و صحنهای متفاوت است و هر شب اتفاقی متفاوت روی صحنه رخ میدهد.
این هنرمند شناخته شده تئاتر درباره گروه بازیگران نمایش، افزود: اصغر همت، عزتالله مهرآوران، محمد حاتمی و شهره سلطانی از جمله بازیگران این نمایش هستند. همچنین در هر اجرا چند بازیگر مهمان هم حضور خواهند داشت که در اجرا مشارکت میکنند.
طهمورث درباره تعداد اجراهای نمایش «هیچ در هیچ»، یادآور شد: این نمایش را در ۷ اجرا روی صحنه میبریم زیرا میدانم که فشار زیادی روی بازیگران نمایش وارد میشود.
سیاوش طهمورث در گفتگو با مهر:
«هیچ در هیچ» را به صحنه میبرم/ اثری بدون تمرین و بر اساس بداهه
سیاوش طهمورث قصد دارد نمایش «هیچ در هیچ» را به شیوه بداههپردازی بازیگر، از ۱۶ آبانماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرد.
