محمود رضایی در حاشیه جلسه کمیسیون بانوان بخشداری خارگ در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر امروز با حضور نمایندگان شرکت‌های پیمانکاری مستقر در جزیره خارگ و ادارات جلسه در ارتباط با اشتغال بانوان خارگی تشکیل شد.

وی اضافه کرد: مشکلات اشتغال‌زایی بانوان در جزیره خارگ ریشه قدیمی دارد و باید بسترهای مناسبی برای به‌کارگیری بانوان در جزیره خارگ ایجاد شود.

بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات مناسبی در سطح بخش برای توسعه اشتغال بانوان صورت گرفته است و امیدواریم این مشکل که زمان‌بر نیز خواهد بود حل شود.

وی با اشاره به اهمیت و آسیب‌شناسی مشکلات بانوان به خصوص بانوان سرپرست خانوارها در خارگ از شرکت‌های پیمانکار خواست که در طبخ غذا و خیاطی و سایر امورات مربوطه از ظرفیت بانوان استفاده کنند.