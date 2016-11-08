برگزاری انتخابات سنا ومجلس نمایندگان و فرمانداران ۱۲ ایالت آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در حالی که انتخابات ۸ نوامبر ریاست جمهوری آمریکا از ساعاتی پیش آغاز شده و در جریان است، چند انتخابات میان دوره ای نیز به صورت هم زمان در آمریکا در حال برگزاری است.

* انتخابات کنگره و فرمانداران ۱۲ ایالت

به گزارش بی بی سی از انتخابات امروز در آمریکا، رأی دهندگان آمریکایی امروز ۴۴ نفر از نمایندگان مجلس سنا را نیز انتخاب می کنند. این مجلس ۱۰۰ کرسی دارد و انتخابات امروز برای ترکیب نهایی این مجلس قدرتمند حیاتی است.

نتیجه انتخابات امروز مجلس سنا بر توانایی رئیس جمهور آینده در پیشبرد اهداف و برنامه هایش تأثیر بسزائی خواهد داشت. جمهوریخواهان در حال حاضر اکثر کرسی های مجلس سنا را در اختیار دارند، اما سرنوشت تعدادی از این کرسی ها ممکن است در انتخابات امروز تغییر کند.

علاوه بر این سرنوشت تمام ۴۳۵ کرسی های مجلس نمایندگان آمریکا هم امروز مشخص می شود.

همچنین، رأی دهندگان فرمانداران ۱۲ ایالت را نیز امروز انتخاب می کنند.

* «واشنگتن دی سی» ایالت می‌شود؟

رأی دهندگان در «واشنگتن» پایتخت آمریکا در مورد ایالت شدن واشنگتن دی سی هم رأی می دهند. شهر واشنگتن در شرق آمریکا جزء هیچ ایالتی نیست، هر چند ایالتی به نام واشنگتن درست در آن سوی این کشور، در شمال غربی آمریکا وجود دارد که مرکز آن شهر سیاتل است.