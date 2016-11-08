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۱۸ آبان ۱۳۹۵، ۲۳:۵۵

آمار کشته های واژگونی اتوبوس زائران به ۲۵ نفر رسید

آمار کشته های واژگونی اتوبوس زائران به ۲۵ نفر رسید

شیراز - آمار کشته های حادثه واژگونی اتوبوس زائران در محور اقلید به ۲۵ نفر رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر أساس آخرین آمار تأیید شده توسط اورژانس فارس تعداد کشته های واژگونی اتوبوس زائران در اقلید ۲۵ نفر و تعداد زخمی ها نیز به ٢٢ نفر رسیده است.

مقارن ساعت ۲۰ و ۲۳ دقیقه سه شنبه شب طی تماسی با مرکز اورژانس فارس حادثه واژگونی اتوبوس اعلام شده که مقارن ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه اولین آمبولانس به محل حادثه رسید.

در این حادثه تعداد ۱۲ آمبولانس از سپیدان، اقلید و یاسوج  و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به محل اعزام شدند.

محل دقیق حادثه گردنه جمال بیگ در محور اقلید به یاسوج بوده است.

این اتوبوس زائران اربعین از یزد به سمت یاسوج در حرکت بوده است.

کد مطلب 3819354

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    نظرات

    • ر IR ۰۰:۳۰ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۹
      0 0
      پاسخ
      چه ربطی به فارس داره؟

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