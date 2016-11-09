حامد همایون خواننده جوان موسیقی پاپ کشورمان که در قالب پروژه استعدادهای موسیقی پاپ ایران به تازگی در میان مخاطبان پرطرفدار شده است در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بسیار خوشحالم و خدا را شکر می‌کنم که طی ماه‌های گذشته آثارم توانسته با حمایت‌های محسن رجب‌پور به عنوان تهیه‌کننده با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شود.

به گفته وی، این موضوع بهترین اتفاق برای یک خواننده است که در کوتاه‌ترین زمان آثارش به دست مخاطب برسد.

وی ادامه داد: از تک‌تک هواداران تشکر می‌کنم و امیدوارم بتوانم در آینده‌ای نزدیک محبت‌های آنها را جبران کنم. تمام تلاش من این است تا بتوانم خواننده‌ای باشم که کارهایم خلاقیت و تنوع داشته باشد. این مهمترین رویکردی است که به آن توجه ویژه‌ای داشته و دارم و علاقه‌مندم تا در این سبک جدید کاری و در حضور هنرمندانی چون سامان امامی، آثار قابل قبولی ارائه دهم.

این خواننده موسیقی پاپ در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: برنامه‌های جدیدی برای طرفداران دارم که همگی آنها حاصل کار شبانه‌روزی من و سایر همکارانم در استودیو است که به فراخور زمان معرفی خواهند شد.