پیغمبر(ص) فقط برای اعراب‌ نبوده و به همه ملیت ها تعلق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ حسین انصاریان در جمعی از مردم مؤمن و ولایتمدار مسجد آیت‌الله بروجردی(ره) کرمانشاه در دهه اول صفر ۹۵ با بیان اینکه خداوند متعال در سوره انفال، هر کسی در هر مقام و موقعیتی که باشد و ارتباطی با خدا و پیغمبر(ص) نداشته باشد را میت می‌داند، اظهار کرد: میت یعنی جنازه‌ای که هیچ سود قابل توجهی برای هیچ کس ندارد و باید دفنش کرد.

وی ادامه داد: به تعبیر مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ مرتضی طالقانی، قرآن، نامه سراسر محبت‌آمیز خدا به بندگانش است. البته ما طبق آیات قرآن، بر روی بعضی از روایات کتاب «کنز العمال» حرف داریم و نمی‌توانیم قبول کنیم، چون با قرآن مجید تطابق ندارد، ولی خیلی روایت هم از رسول خدا(ص) در آن کتاب شانزده جلدی است که واقعاً روایات پرقیمتی است.

شیخ حسین انصاریان افزود: در روایت این کتاب نقل می‌کند، مسجد پیغمبر(ص) زمان خودش یک دیوار یک متری کوتاه داشت و در و پنجره و طاق نداشت، بعداً به تدریج درست شد، هر کسی می‌آمد رد شود، افراد مسجد را می‌دید، پیغمبر اکرم هم عاشق مسجد بود. لذا وقتی آمد که در مدینه بماند و در آنجا بمیرد، خانه‌ای انتخاب کرد که دیوار به دیوار مسجد بود و با اجازه خداوند از داخل خانه‌اش، دری به روی مسجد باز کرد و وصیت هم کرد همانجا دفنش کنند که قبرش وصل به خانه خدا باشد.

این استاد اخلاق حوزه علمیه قم ادامه داد: مسجد خود پیغمبر(ص) از نظر بنا، هیچ بنایی غیر از چهار تا دیوار نیم متری نداشت که خود پیغمبر هم برای ساختن این دیوار، کار کرده و به آنهایی که دیوار می‌چیدند کمک کرده بود، ولی از نظر هدایت، آبادترین مسجد در زمان خودش بود؛ چون مسجد الحرام دست بت‌پرستان بود، مهمترین نماز پیغمبر(ص)، نماز صبح بود که همه مردم می‌آمدند و تمام منبرهایشان هم برای بعد از نماز صبح بود، مردم اهل نماز هم خیلی دوست داشتند صبح به جماعت در مسجد باشند.

وی با اشاره به اهمیت غنیمت شمردن فرصت در نزد پیامبر اسلام(ص) عنوان کرد: پیغمبر اسلام(ص) می‌فرماید: «تمر مرّ السحاب» یعنی فرصت مثل ابری است که بالای سر شهر می‌آید و زود رد می‌شود. فرصت، کبوتری است که سریع پر می‌زند و به همین دلیل پیغمبر می‌فرماید: باید فرصت تبدیل به غنیمت شود، حالا در ایران می‌گویند دشمنی آمریکا و تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنید، پیغمبر(ص) می‌فرماید: کل عمرتان فرصت است، این را تبدیل به غنیمت کنید.

این مفسر قرآن کریم خاطرنشان کرد: الآن هم شب‌های جمعه که امام زمان(عج) به کربلا می‌رود، زیارت «السلام علیکم یا اولیاء الله و احباءه السلام علیک یا اصفیاء الله» را می‌خواند. تصفیه شده‌ها، کسانی هستند که ذره‌ای آشغال و زباله در وجودشان پیدا نمی‌شود. «یا اصفیاء الله و اوداء» یعنی شما اهل ود بودید یعنی هم عاشق و هم عامل بودید و به علاوه اطاعت، عمل و فرصت را تبدیل به غنیمت کنید.

شیخ حسین انصاریان با بیان اینکه اگر پروردگار، قرآن و روایات را از من بگیرد من یک شب هم نمی‌توانم منبر بروم، اظهار کرد: در اینصورت چیزی ندارم که بگویم. بگذارید زبانتان باغ، سایه، نور و مهر و محبت باشد. با محبت به همه نگاه کنید، نگاه بامحبت به پدر و مادر عبادت است چون نگاه موج می‌اندازد، نگاه با محبت به مردم کرامت است؛ بنابراین فرصت را غنیمت بشمارید و به همه محبت کنید.

وی افزود: خداوند در قرآن می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا» اگر کسی در این آیه دقت کند، می‌بیند که از آیه، دریا دریا محبت می‌ریزد، اولش پیداست که می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا استجیبوا» یعنی به الله و رسول جواب بدهید، وقتی دعوتتان می‌کنم، من خدایی هستم که بی‌نیازم و احتیاجی به شما ندارم، به پیغمبرم هم گفتم یک بار دستت به روی مردم دراز نباشد.

این استاد اخلاق حوزه علمیه قم یادآور شد: خداوند متعال می‌فرماید: من و پیغمبرم می‌خواهیم شما را با اجابت دعوت هر دویمان از میت بودن نجات دهیم و تبدیل به یک انسان زنده شوید و عقلتان کار کند.

این مفسر برجسته قرآن کریم اظهار کرد: شما در تاریخ کربلا دیدید که خداوند متعال، مرده‌ای مثل حر را زنده کرد. چرا حضرت زین‌ العابدین(ع) جنازه حر را نیاورد بغل این هفتاد و دو نفر دفن کند؟ می‌توانست که به آن بیابان‌نشین‌ها بگوید اسب و قاطر دارید، به سرعت برانید و جنازه حر که تنها آنجا افتاده را بردارید و بیاورید، نمی‌خواست این کار را انجام دهد، نباید هم این کار را می‌کرد.

وی ادامه داد: امام بالاترین هنرمند جهان است، گذاشت جنازه آنجا بماند و خود قوم و خویش‌هایش رفتند دفنش کردند. شما الآن که به کربلا می‌روید، مخصوصاً می‌بینید که یک حرم بسیار بزرگ با زیباترین آینه‌کاری گِران، کاشی‌کاری از کف زمین تا طاق سنگ مرمر قیمتی، گنبد، گلدسته، صحن، مسجد بالای سر، ضریح گرانقیمت دارد، که خداوند به بندگانش بگوید، مرده‌ات اگر زنده شود این پاداشش است. این یک مرده‌ای است که جواب من و پیغمبرم را داد و با توبه زنده شد. توبه، نفخه الهی است.

شیخ حسین انصاریان با بیان اینکه پیغمبر(ص) برای عرب‌ها نیست، تأکید کرد: آنهایی که خیلی عرق ایرانی و عرق کوروشی و عرق خشایارشاهی دارند، آنها هفت هشت سال است زمزمه می‌کنند پیغمبر برای عربهاست اما خداوند متعال می‌گوید: «وَ مٰا أَرْسَلْنٰاکَ إِلاّٰ کَافَّةً لِلنّٰاسِ» ﴿سبإ، ۲۸﴾، من دمی به این آدم دادم که کل مردم کره زمین را دوره به دوره، اگر جوابش را بدهند زنده می‌کند، عرب و عجم کدام است.

وی افزود: این مرزبندی‌ها، همه اعتباری و این کار زمینی‌هاست، خدا کره زمین را که ساخت، اینگونه تکه تکه نبود، همه زمین، مهمان‌خانه خدا برای بندگانش بود، یک سفره هم برای همه عمومی انداخت زمین که سفره عام اوست، این بازی‌ها را جنس دوپای بی‌دین درآورده که من عربم، من ایرانی هستم یا من کوروشی هستم.

این استاد اخلاق حوزه علمیه قم ادامه داد: وقتی بلند می‌شوی و از شهرهای دور ایران در عید نوروز در راه شیراز می‌روی و سر قبر کوروش پا می‌کوبی و کف می‌زنی، برای این است که مرده هستی و این بوی تعفن مرده است، این عَلَم کردن‌ها، بوی تعفن میت‌هاست.

وی افزود: امیرالمؤمنین(ع) می‌گوید: اینگونه افراد، میت بین احیاء یعنی مرده‌های متحرک بین زنده‌ها هستند. تو عمر، فکر و عاطفه‌ات را برای چه خرج یک مرده در پاسارگاد در جاده شیراز می‌کنی؟ بیا عمرت را خرج آنی کن که تو را خلق کرده و هزینه کسی کن که برایت پیغمبر و قرآن و امام فرستاده است.

استاد انصاریان یادآور شد: یک روحانی باسوادی در یک شهری کنار شهر، در یک خانه کهنه، آن وقتی که داشت کتاب «احادیث الرسول فی کتب الشیعه» را می‌نوشت، من به دیدنش رفتم، هر چه از پیغمبر(ص) در کتاب‌های شیعه نقل شده، همه را ایشان در ده جلد تنظیم کرده است، نمی‌دانید آخوندهای خوب، چه جانی برای شما می‌کَنند و نمی‌دانید چه زحماتی می‌کشند که زندگی شما بی‌دغدغه، با امنیت و بی‌فساد بشود و دخترها و پسرانتان محفوظ بمانند.

وی ادامه داد: خداوند در قرآن مجید فرموده اگر به اندازه وزن ذره‌ای، مال کسی را ببری، در قیامت، تو را به دادگاه می‌کشم و باید از این کار پاک بشوی، ما به مردم یاد می‌دهیم که پیغمبر(ص) سه دقیقه یا چهار دقیقه مانده بود جان مبارکش از بدن خارج شود، سرش در دامن امیرالمؤمنین(ع) بود، چشمش را باز کرد و فرمود علی جان به امت من بگو مال مردم را پس مردم بدهند گرچه به اندازه نخ ته سوزن خانم‌هایی است که خیاطی می‌کنند، آخوندهای واجد شرایط، خیلی خدمت می‌کنند، بنابراین به حرفشان خوب گوش بدهید.