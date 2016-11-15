ایران اسلامی اربعینی شد؛حکایت دلدادگی از مشهدالرضا تا کربلای معلی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: «اربعین» این روزها برای خودش حرف‌ها و قصه‌ها دارد، هرکسی از این گردهمایی سهم خودش را برمی‌دارد، عده‌ای زائر شده‌اند و عاشقانه صف به‌صف در مسیر کربلا دریا شدند، عده‌ای هم خادمی می‌کنند و طوری دیگر کربلایی می‌شوند.

کربلایی شدن این روزهای مردم ایران و البته زائران ملت‌های آزاده جهان حکایت غریبی است، باید راه بیفتی و با پای دل به قافله اربعینی‌ها بپیوندی، فرقی نمی‌کند اهل کجایی چراکه همه اهالی این قافله نسبشان نه به مبدأ که به مقصدشان برمی‌گردد.

حکایت اهالی این کاروان از خراسان و سیستان شروع می‌شود تا قم و اصفهان و اراک در مرکز ایران، لرستان و کردستان و کرمانشاه در غرب میهن اسلامی؛ از مازندران و گلستان شمالی گرفته تا هرمزگان و بوشهر جنوبی، مسیرها فرق می‌کند اما مقصد همه یکی است، «حسینی شدن»!

استان‌های مختلف ایران اسلامی این روزها سخاوتمندانه و از سر عشق و دلدادگی به فرزند رسول خدا(ص) پذیرای زائران هستند و در جای جای این دیار موکب‌هایی برای خدمت رسانی به زائران کوی عشق دایر شده است.

تاکنون یک‌میلیون و ۴۴۷ هزار زائر از مرزهای سه‌گانه وارد کشور عراق شده‌اند سردار محسن فتحی زاده جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا گفته است: تاکنون یک‌میلیون و ۴۴۷ هزار زائر از مرزهای سه‌گانه وارد کشور عراق شده‌اند که بیش از ۶۵۰ هزار زائر مربوط به مرز مهران، ۴۴۶ زائر مرز چذابه و ۳۰۷ هزار زائر مرز شلمچه بوده است.

حال و هوای مرز مهران

موج تردد جمعیت آن‌چنان در مسیر پایانه مرزی مهران زیاد است که تردد با ماشین که هیچ، رفتن با پای پیاده هم به‌آسانی ممکن نیست، اما اینجا زائران با پای دل می‌روند.

اینجا جوان‌ترها به یاری کسانی که توانانی راه رفتن در مسیر را ندارند، می‌شتابند، عشق و شور حسینی در چهره تک‌تک زائران موج می‌زند گویا که خود اینجا کربلا است.

باوجودی که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای استان ایلام در حال خدمات‌رسانی به زائران هستند، اما دراین‌بین زوار از مشکلاتی نظیر کمبود آب شرب و آنتن دهی موبایل نیز گله‌دارند.

رئیس پلیس‌راه استان ایلام در خصوص میزان تردد خودروها در اربعین امسال گفت: تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار و ۵۸۰ دستگاه خودرو در محور ارتباطی ایلام به مهران تردد داشته که این آمار در مقایسه با سال گذشته ۷۱ درصد افزایش نشان می‌دهد و این در حالی است حدود هشت مورد تصادف جرحی نیز در چند روز گذشته گزارش‌شده است.

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سرهنگ «نوراله خادم» در جلسه ستاد اربعین استان در مهران اظهار کرد: به علت ازدحام جمعیت و حجم بالای خودروها، ورود خودروها به داخل شهرستان مهران ممنوع است.

این درحالی‌ است که سردار محسن فتحی زاده جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا در پایانه مرزی مهران از تلاش سه هزار نفر بدون داشتن مدرک قانونی برای خروج از مرز مهران طی روزهای گذشته خبر داد.

وی افزود: سال گذشته بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برای شرکت در آیین عظیم کنگره اربعین از این مرز عبور کردند که پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از دو میلیون نفر برای شرکت در مراسم اربعین از این مرز عبور کنند.

در حوزه خدمات پزشکی نیز از روزها قبل تدارک لازم و زیرساختی توسط مسئولان امر دیده‌شده است در همین راستا علی دلپیشه رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام با اشاره به حضور ۱۷۰ پزشک متخصص در مرز مهران و افزایش تعداد اتاق‌های عمل در بیمارستان امام حسین(ع) به ۱۱ عدد و استقرار ۴۸۰ عامل اجرایی فوریت‌های پزشکی، گفت: علاوه بر ۵۵ تیم امدادی،۱۳۰ دستگاه آمبولانس، ۱۱دستگاه اتوبوس آمبولانس و دو بالگرد در مسیر تردد زوار در مرز مهران مستقر شدند.

آمارها رشد چهار برابری زائران در مرز مهران نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد حسین کلانتری معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام میزان تردد در هفته‌های اخیر در مرز مهران را بیش از ۶۵۰ هزار نفر دانست و خاطرنشان کرد: این بیشترین حجم زائر در بین مرزهای کشور بوده و رشد چهار برابری زائران در مرز مهران نسبت به سال‌های گذشته را نشان می‌دهد.

سردار محمد حسین حمیدی رئیس پلیس‌راه راهور ناجا از ترافیک پرحجم و نیمه سنگین و سنگین مهران خبرداد و بابیان اینکه اگر تقاضا در محور مواصلاتی مهران نسبت به ظرفیت بالا برود مطمئناً با مشکل مواجه می‌شویم، گفت: انتظار می‌رود همه زائران برای رسیدن به کشور عراق اولویت اصلی خود را مرزهای چذابه و شلمچه در نظرگیرند.

حال و هوای مرزهای خوزستان

و اما اوضاع در دیگر استان مرزنشین کشور هم حال و هوای خود را دارد. امسال شلمچه تنها مرز کشور برای گذر اتباع خارجی بوده و در این میان کشور پاکستان بیشترین تعداد زائران را داشته است.

درحالی‌که سال گذشته ۳۰ هزار تبعه خارجی از مرز شلمچه عازم عراق شدند پیش‌بینی می‌شود این میزان امسال به ۵۰۰هزار نفر برسد.

فرمانده انتظامی خوزستان می‌گوید: تا به این لحظه تردد زئران اربعین حسینی از مرزهای خوزستان با وجود ازدحام، بسیار روان است.

رئیس پلیس راهور ناجا از فعالیت یک هزار و ۲۰۰ نیروی راهور برای برقراری نظم و کنترل ترافیک محورهای مواصلاتی مرزهای سه‌گانه در ایام اربعین خبر داد و گفت: افزایش محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرزهای کشورمان برای رفتن به کربلای معلی اجرا می‌شود.

سردار تقی مهری افزود: با توجه به هماهنگی‌های انجام‌شده، تردد خودروهای سنگین به‌جز خودروهای حامل مواد سوختی و فاسدشدنی در محورهای منتهی به مرزهای شلمچه، چذابه و مهران تا دو روز پس از اربعین ممنوع است.

این در حالی است که استاندار خوزستان اظهار کرد: حدود ۶۵۰ هزار نفر از مرزهای خوزستان عبور و به کربلا رفتند و اگر زائران ورودی را نیز حساب کنیم درمجموع بیش از ۷۳۰ هزار نفر از مرزهای خوزستان وارد و خارج‌شده‌اند.

غلامرضا شریعتی با اشاره به استقرار بیش از ۸۰۰ نفر نیروی خدماتی در مرزهای استان، افزود: ستاد اربعین تمام تلاش خود را برای ارائه خدمات مناسب به زائران انجام می‌دهد.

یکی از خدماتی که در مرزها به زائران ارائه می‌شود خدمات بهداشتی و درمانی است که در این زمینه شهیار میرخشتی رئیس مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی خوزستان با اشاره به احداث و استقرار بیمارستان صحرائی برای خدمت‌رسانی به زائرین اربعین اظهار کرد: این بیمارستان امسال برای اولین بار و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مرز چذابه مستقر شد در این میان دومین بیمارستان صحرایی با همکاری معاونت بهداری رزمی سپاه ناحیه جنوب خوزستان و بیمارستان شهید بقایی اهواز در مرز شلمچه مستقر و مشغول به خدمات‌رسانی شد.

با توجه به اینکه در سال گذشته شلمچه با مشکل کمبود آب روبه‌رو بود امسال مسئولان تلاش کردند تا با اتخاذ تدابیری تا حدودی این مشکل را برطرف کنند در همین راستا علی داد کیانی معاون بهره‌برداری آب و فاضلاب روستایی خوزستان با اشاره به آب‌رسانی با تانکر در مرز چذابه تأکید کرد: به‌صورت میانگین روزانه ۶۵ سرویس آب‌رسانی به این مرز برای مصارف عمومی و شرب انجام‌شده و این در حالی است که آب‌رسانی در مرز شلمچه از طریق خط انتقال صورت می‌گیرد.

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نادر عمید زاده فرماندار دشت آزادگان از سفر ۲۸۵ هزار نفر از مرز چذابه به عراق خبر داد و گفت: تاکنون بالای ۵۰ هزار نفر نیز از کشور عراق وارد مرز چذابه شده‌اند.

همچنین سامان اوالی سرپرست مدیریت شهری سازمان منطقه آزاد اروند به ساماندهی ۶۵ هزار خودروی شخصی زائران اربعین در پارکینگ‌های شلمچه اشاره و تصریح کرد: تاکنون دو هزار و ۱۰۰ تن زباله جمع‌آوری و این در حالی است که روزانه به‌طور میانگین ۱۸۰ تن زباله از سطح شلمچه جمع‌آوری می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خوزستان گفت: تاکنون ۷۰۰ خودروی رهاشده در کنار جاده‌های مرزی چذابه توسط یدک‌کش به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ رضا دولتشاهی بابیان اینکه این پارکینگ ظرفیت جانمایی ۴۰ هزار خودرو را دارد، افزود: تاکنون بر اساس دوربین‌های پلاک که اکنون در پارکینگ نصب است، ۳۰ هزار خودرو در پارکینگ جانمایی شد.

ایران اسلامی اربعینی شد

اما ماجرای اربعین تنها در حال و هوای مرزهای ایلام و خوزستان محدود نمی‌شود، جای‌جای ایران حس و حال اربعین به خود گرفته و هر ایرانی در هرجای کشور یا خادم شده است و یا زائر!

در جدول زیر تنها بخشی از فعالیت‌های استان‌های مختلف برای برپایی مراسم اربعین آمده است، در همه استان‌های ایران اسلامی ستادهای اربعین شکل‌گرفته و فعالیت‌ها در حال پیگیری و انجام است.

نام استان توضیحات آذربایجان غربی مدیرکل حمل‌ونقل و پایانه‌های آذربایجان غربی از استقرار پایانه برکت از سوی استان برای اسکان رانندگان در ایلام (مرز مهران) خبر داد و گفت: برای جلوگیری از ایجاد ترافیک و رفاه زائرین و رانندگان هنگام برگشت این پایانه برای اسکان و خدمات‌دهی به رانندگان اعزامی در نظر گرفته‌شده است. معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی گفت: بیش از ۱۹ هزار نفر از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی اربعین حسینی ثبت‌نام کرده‌اند. رادفر پذیرایی روزانه از ۱۰هزار نفر و راه‌اندازی و برپایی موکب امام رضا(ع) استان در سه‌راهی بطحا داخل خاک کشور عراق در مسیر نجف و پیش‌بینی پذیرائی بیش از ۵۰ هزار نفر زائر در موکب مذکور را از اقدامات سال جاری ستاد اربعین استان برشمرد. اصفهان مدیرکل حج و زیارت استان اصفهان گفت: برای راهپیمایی عظیم مردمی به کربلا در استان اصفهان ۱۰۳ هزار ویزا صادرشده و این در حالی است که مدت‌زمان صدور ویزا تا ۲۸ آبان تمدید شد. غلامحسین زاهدی بابیان اینکه صدور ویزا برای زائرین کربلا تا ۲۸ آبان ماه تمدیدشده است، افزود: در حال حاضر در کنسولگری عراق که به‌صورت موقت در اصفهان مستقرشده ویزا برای مردم سه استان اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری صادر می‌شود. اردبیل مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اردبیل از اطعام روزانه زائران آذری و بومی اربعین حسینی در موکب امامزاده سید صدرالدین استان خبر داد. اکبر قیامی افزود: روزانه بیش از دو هزار نفر از زائران در این موکب مورد پذیرایی قرارگرفته و علاوه بر این ایستگاه صلواتی امامزادگان نیز روزانه پذیرای صدها نفر از زوار است. البرز استاندار البرز از صدور ۳۲ هزار ویزا توسط کنسولگری عراق در استان خبر داد. سیدحمیدطهائی با اشاره به اینکه موکب استان البرز در شهر کربلا با ظرفیت روزانه هزار نفر پیش‌بینی‌شده است، ادامه داد: محل اسکان زائران در نجف و کربلا مهیا شده و ۶۰۰ دستگاه اتوبوس زوار را به مرز عراق می‌رساند. بوشهر رئیس شورای هیئات مذهبی شهرستان بوشهر از اعزام بیش از سه هزار زائر از هیئات مذهبی شهرستان بوشهر به کربلای معلی خبر داد. تهران موکب احباب الرضا(ع) به‌عنوان بزرگ‌ترین موکب شهرستان ورامین به‌حساب می‌آید که با کمک‌ها و نذورات مردم شهرستان و کمک‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر راه‌اندازی شده است. شهردار ورامین نیز که هم‌اکنون در مسیر نجف به کربلا به‌منظور خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی حضور پیداکرده است، از کمک ۱۰۰ میلیون تومانی شهرداری و شورای اسلامی شهر برای راه‌اندازی موکب احباب الرضا(ع) خبر داد. علی حیدریان با اشاره به این نکته که دو موکب توسط مردم شهرستان ورامین و با مشارکت شهرداری و شورای اسلامی شهر در مسیر نجف به کربلا راه‌اندازی شده است، ادامه داد: موکب احباب الرضا(ع) متعلق به مردم شهرستان ورامین در عمود ۸۴۰ و هزار و ۱۸۵ راه‌اندازی شده است. خراسان جنوبی این روزهای نزدیک به اربعین آسمان این استان نظاره‌گر قصه‌ای دیگر است. قصه‌ای که اشک چشم هزاران مسافر جامانده از پیاده‌روی اربعین را با قدم‌هایشان گره می‌زند. مسئول هماهنگ‌کننده مشارکت‌های مردمی ستاد مردمی اربعین خراسان جنوبی گفت: تاکنون ۲۳ محموله کمک‌های مردمی به عراق ارسال‌شده است. سعیدی بابیان اینکه ۱۵۰ خادم موکب‌های اربعین حسینی عازم عراق شدند، گفت: این افراد خدماتی مانند نانوایی، بهداشت، خیاطی، تعمیرات کیفش و کفش و تعمیرات لوازم جانبی را به زائران ارائه می‌دهند. خراسان رضوی رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات خراسان رضوی از راه‌اندازی ۶ موکب کمیته اسکان اربعین حسینی مشهد در کربلای معلی خبر داد. جعفر دهنوی بابیان این‌که مشارکت ما امسال رشد سه برابری داشته است، تصریح کرد: نخستین استان هستیم که در شهرستان‌ها ستاد اربعین ایجاد کرده‌ایم. معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار خراسان رضوی هم گفت: درمجموع تاکنون با استفاده از قطار، اتوبوس و هواپیما ۲۲ هزار نفر از مشهد عازم عراق شده‌اند. محمد محسن واحدی با اشاره به اینکه ۷۰۰ مبلغ و روحانی نیز تاکنون از خراسان رضوی به عراق اعزام‌شده‌اند که ۴۰۰ نفر آن‌ها با زائران همراه شده است، اظهار کرد: از خراسان رضوی تعداد ۱۰۰ پزشک و ۳۰ پرستار به عراق اعزام‌شده‌اند که تعدادی از آن‌ها در موکب‌ها مستقر می‌شوند و تعدادی هم با کوله‌پشتی‌های مجهز در طول مسیر به زائران پیاده اربعین حسینی ارائه خدمت می‌کنند. خراسان شمالی در خراسان شمالی نیز زائرانی زیادی راهی کربلا شده‌اند تا نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی با اشاره به فضایی که به سبب نزدیک شدن اربعین، در کشور و به‌تبع آن در استان ایجادشده است، بگوید: سیل عظیم زائران عاشقی که به سمت عتبات عالیات درحرکت‌اند، پیام‌های زیادی را برای دنیا و به‌ویژه دشمنانی که در کمین هستند تا مدیریت اربعین را زیر سؤال ببرند، دارد. حجت‌الاسلام ابوالقاسم یعقوبی اربعین را نماد مقاومت و حضور معرفی کرد و افزود: پرچم مظلومیت با اربعین همواره برافراشته است تا مظلومان عالم بدانند برای آزادگی باید مبارزه حق علیه باطل را همواره سرلوحه عمل خود قرار دهند. زنجان رییس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان زنجان از آغاز خدمات توسط این ستاد خبر داد و گفت: روزانه از ۲۰هزار نفر توسط این ستاد پذیرایی می‌شوند. ذبیح‌الله بابایی بابیان اینکه ۳۰۰ نفر خادم از بیستم آبان ماه تا سوم آذرماه به مدت ۱۳ روز به زائرین اربعین خدمات‌رسانی می‌کنند، افزود: روزانه از ۲۰ هزار نفر زائر اربعین حسینی پذیرایی خواهد شد. همچنین مسئول کمیته امنیتی ستاد اربعین استان زنجان گفت: در حال حاضر مشکل خاص امنیتی در شهرهای نجف و کربلا وجود ندارد و امنیت کامل و لازم در عتبات عالیات حاکم است. سرهنگ سید رضا حسینی بابیان اینکه برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های لازم با مسئولان کشور عراق برای برقراری امنیت در شهرهای که اماکن زیارتی وجود دارند صورت گرفته است، افزود: استان زنجان در هفت مکان و موکب مستقرشده است و امسال نسبت به سال گذشته تعداد موکب‌ها افزایش‌یافته و بسیج و سپاه طبق سال گذشته امنیت موکب‌ها را بر عهده‌دارند. سمنان سرپرست حج و زیارت سمنان بابیان اینکه چهار هزار قطعه روادید برای زائران اربعین استان صادرشده است، گفت: تا امروز چهار هزار و ۴۰۰ هم استانی برای سفر به عراق ثبت‌نام کرده‌اند. سید علی میرقاسم‌پور ضمن بیان اینکه ثبت‌نام متقاضیان حضور در آئین برگ پیاده‌روی اربعین حسینی تنها از طریق سامانه اینترنتی سازمان حج و زیارت امکان‌پذیر است، ابراز داشت: تاکنون چهار هزار و ۴۰۰نفر در این سامانه از استان سمنان ثبت‌نام کرده‌اند که کار انتقال آن‌ها از مرز چذابه در حال انجام است. معاون استاندار سمنان و فرماندار شاهرود بابیان اینکه موکب این شهرستان هم‌اکنون در کربلا مستقرشده است، ابراز داشت: ۸۲تن کالا به همراه دو دستگاه کامیون به نام موکب مصباح الهدی هفته گذشته به کربلا اعزام شد و این موکب به مدت ۱۰ روز وظیفه اسکان و پذیرایی از ۱۵ هزار زائر در سه وعده غذایی را به عهده خواهد داشت. کردستان مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات بیجار نیز از اعزام ۱۹ خادم امام حسین(ع) به کربلای معلی خبر داد. محمدرضا تمیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین سالی است که استان کردستان در کربلای معلی اقدام به برپایی موکب کرده است. کرمان به همت مردم و مسئولان استان کرمان ۱۸ موکب در مسیر نجف تا کربلا از سوی کرمانی‌ها برای پذیرایی از زائران سالار شهدا (ع) راه‌اندازی شده است و روزانه از ۳۰ هزار نفر پذیرایی کرده و شش هزار نفر را اسکان می‌دهند. خلیل همایی مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری کرمان و دبیر ستاد اربعین استان کرمان با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «این حرکت، حرکت عشق و ایمان است و ما از دور به این حرکت نگاه کرده و به حال کسانی که توفیق انجام آن را دارند غبطه می‌خوریم»، گفت: حضور مردم در پیاده‌روی اربعین سال‌به‌سال در حال پررنگ‌تر شدن بوده و به‌راستی پیاده‌روی اربعین حرکت عشق است. وی شمار افرادی که در سال ۹۳ و ۹۴ در ایام اربعین از استان کرمان راهی کربلای معلا شدند را به ترتیب دو هزار و ۲۳ هزار نفر عنوان کرد و گفت: امسال تاکنون ۴۶ هزار و ۵۰ نفر در استان کرمان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین ثبت‌نام کرده‌اند. کرمانشاه مسئول کمیته اسکان ستاد اربعین در استان کرمانشاه، از اسکان ۷۰۰ زائر خارجی عتبات عالیات در استان خبر داد و گفت: روزانه حدود ۶۵۰ نفر در اردوگاه‌های کرمانشاه اسکان داده می‌شوند. علی یوسفی راد در خصوص آمار حضور زائرین در اردوگاه‌های استان تصریح کرد: شبانه‌روزی حدود ۲۰۰ نفر در اردوگاه کربلا، حدود ۱۵۰ نفر در اردوگاه شهید دکامی و حدود ۳۰۰ نفر نیز در اردوگاه توحید اسکان‌یافته‌اند. مسئول کمیته اسکان ستاد اربعین در استان کرمانشاه مجموع تعداد زائران اسکان‌یافته در استان طی یک شبانه‌روز را حدود ۶۵۰ نفر اعلام کرد. وی از اسکان زائران خارجی عتبات عالیات در اردوگاه‌های استان کرمانشاه خبر داد و گفت: طی این مدت حدود ۷۰۰ نفر زائر عتبات عالیات از کشور ترکیه در اردوگاه‌های استان کرمانشاه پذیرایی و اسکان داده‌شده‌اند. کهگیلویه و بویراحمد معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۹هزار نفر از این استان با دریافت ویزا عازم مراسم اربعین حسینی می‌شوند. فتاح محمدی گفت: تاکنون کار تکمیل ویزای نزدیک به ۹ هزار نفر از هم استانی‌ها صورت گرفته و موکب‌ها آماده پذیرایی از زوار هم استانی هستند. گلستان مراسم بدرقه روحانیون شیعه و سنی استان گلستان برای شرکت در پیاده‌روی اربعین حسینی در امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار شد. نماینده ولی‌فقیه در سپاه نینوا گلستان، در مراسم بدرقه کاروان پیاده‌روی روحانیون شیعه و سنی که در امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار شد، گفت: امروز شیعه و سنی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مانند دیگر کشورهای مسلمان با شرکت در پیاده‌روی اربعین پیام امام حسین (ع) را به گوش جهانیان برسانند. مسئول موکب استان گلستان در کربلای معلی گفت: موکب گلستان در امنیت کامل است و به‌صورت شبانه‌روزی از زائران پذیرایی می‌کند. رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلا، اظهار کرد: موکب استان گلستان از هفته گذشته در ورودی کربلا مستقرشده و به‌صورت شبانه‌روزی مشغول خدمات‌رسانی به زائران است. گیلان جانشین ستاد هماهنگی اربعین گیلان بابیان اینکه تا پایان روز یک‌شنبه ۱۸ هزار و ۹۹۳ گیلانی در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند، از صدور ۱۷ هزار و ۷۱۰ ویزا برای زائران خبر داد. محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه بدون دریافت روادید امکان سفر به عراق وجود ندارد اظهار کرد: تا پایان روز گذشته(۲۳ آبان ) ۱۸هزار و ۹۹۳ گیلانی برای شرکت در مراسم اربعین حسینی در سامانه الکترونیکی سماح ثبت‌نام کرده‌اند که تاکنون برای ۱۷ هزار و ۷۱۰ نفر ویزا صادرشده است. لرستان مدیرکل حج و زیارت استان لرستان از صدور ۱۶ هزار ویزا برای زائران اربعین خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود آمار ثبت‌نام کنندگان در سامانه سماح در لرستان به بیش از ۳۰ هزار نفر برسد. رئیس پلیس‌راه استان لرستان از کنترل محورهای ارتباطی استان توسط ۹۰ تیم پلیس‌راه خبر داد و افزود: طرح اربعین از ۲۵ آبان ماه تا ۵ آذرماه در سطح محورهای مواصلاتی استان اجرا می‌شود. رئیس پلیس‌راه لرستان همچنین گفت: با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران، تردد همه خودروهای سبک و سنگین به‌استثنای ساکنان محلی از حوزه لرستان به سمت دره شهر و ایلام ممنوع است. مازندران دبیر ستاد بازسازی عتبات عالیات مازندران در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به کربلای معلا می‌گوید: نشست‌های اولیه برای رفع نارسائی‌ها و تسهیل شرایط کار برای خدمات‌رسانی مطلوب‌تر به زائران حسینی در کربلا و مسیر نجف به کربلا صورت گرفته است. فریدون منصوری ادامه داد: ۱۵ تن آرد، حدود ۹ تن برنج، نصف کامیون تک اقلام و تجهیزات دارویی، دو کامیون تجهیزات چادری، دو دستگاه نوایی، دو دستگاه ژنراتور، سه تن حبوبات، و .... به کربلا و مسیر نجف به کربلا ارسال‌شده است. مرکزی رئیس دانشگاه علوم‌ پزشکی اراک با اشاره به حضور گسترده زائران اربعین در مناطق مرزی جنوب و غرب کشور، از اعزام تیم پزشکی، درمانی و مراقبتی علوم پزشکی استان مرکزی به این مناطق خبر داد. حسن طاهر احمدی اظهار داشت: نیروهای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اراک در قالب یک اتوبوس آمبولانس، تعدادی آمبولانس و اکیپ فوریت‌های پزشکی عمومی، متخصص جراحی‌ عمومی، متخصص مغز و اعصاب و سایر متخصصین به سمت مرزهای جنوبی و غربی کشور اعزام می‌شوند. همدان مدیرعامل سازمان اتوبوس‌رانی همدان از اعزام ۶۰ دستگاه اتوبوس از همدان به مرز مهران اعزام خبر داد. سید محمد پوروخشوری بابیان اینکه با توجه به ازدحام جمعیت در مرز مهران، اعزام همزمان ۶۰ دستگاه اتوبوس ترافیک ایجاد می‌کند، گفت: اتوبوس‌ها در صورت نیاز و اعلام به سازمان اتوبوس‌رانی، به‌صورت مقطعی به مرز اعزام خواهند شد. فرماندار همدان گفت: خروجی و ورودی شهرستان همدان علاوه بر تجهیز به دو مکان یا درمانگاه برای زائران باید به دو اکیپ اورژانس نیز مجهز شود. علی تعالی تأکید کرد: باید در ورودی و خروجی شهرستان همدان اکیپ‌های درمانی مستقر و دو اصل نظارت و درمان موردتوجه مرکز بهداشت قرار گیرد.

حال و هوای کربلا از زاویه نگاه عکاسان مهر

بنابراین گزارش حال و هوای کربلای معلی و نجف اشرف نیز این روزها در نوع خود دیدنی است، با مرور تصاویری از مسیر دوربین عکاسان مهر راهی بین‌الحرمین می‌شویم و از زاویه نگاه آن‌ها همراه کربلایی‌ها خواهیم شد.