معارضان سوری در حال نزدیک شدن به شهر «الباب» حلب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز سه شنبه در سخنانی، اعلام کرد: معارضان سوری به تدریج به شهر الباب واقع در حومه شمالی حلب نزدیک می شوند.

بر اساس این گزارش، وی همچنین گفت: این شهر به زودی از لوث داعش پاکسازی می شود.

گفتنی است، دولتمردان ترکیه به دنبال وارد کردن نیروهای خود به شهر استراتژیک «الباب» پیش از رسیدن نیروهای نظامی ارتش سوریه هستند. آنکارا قصد دارد با تصرف این شهر، از آن به عنوان برگ برنده ای در مذاکرات سیاسی سوریه استفاده کند.