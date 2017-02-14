ارتش آزاد مورد حمایت ترکیه بر الباب مسلط است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه امروز در سخنانی بدون اشاره به حضور فاقد مجوز نظامیان این کشور در سوریه و نقض حاکمیت دمشق؛ اعلام کرد که نیروهای تحت حمایت کشورش (گروه موسوم به ارتش آزاد) بر بیشتر مناطق شهر راهبردی «الباب» واقع در سوریه تسلط دارند.

نخست وزیر ترکیه در جمع نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه در پارلمان این کشور بدون اشاره به حضور نظامیان ترکیه که بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی در قالب عملیات موسوم به «سپر فرات» در شمال سوریه به سر می برند، اعلام کرد: عمده بخش های «الباب» تحت کنترل قرار دارد. هدف ما این است که نگذاریم تروریست ها از مناطق تحت کنترل خود به سوی ترکیه معبری باز کنند.

اظهارات «بنعلی ایلدریم» نخست وزیر ترکیه در حالی به این شکل بیان می شود که دیده بان به اصطلاح حقوق بشر مستقر در لندن می گویند هنوز داعش بر بیشتر بخش های این شهر در شمال کشور سوریه مسلط است.

لازم به ذکر است ترکیه از ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۵ میلادی بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از حکومت قانونی سوریه با هدف اعلامیِ مبارزه با تروریست های داعش، اما با تمرکز بر سرکوب شدید کردهای سوریه و عقب راندن آن ها به شرق رود فرات، به عملیات نظامی خود موسوم به «سپر فرات» مبادرت ورزیده است.