کتاب «دموکراسی پس از از دموکراتیزاسیون» نقد و بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر نو، نشست نقد و بررسی کتاب «دموکراسی پس از از دموکراتیزاسیون» نوشته جنگ جیب چوی روز پنجشنبه ۲۷ آبان در موسسه بهاران برگزار می شود. این برنامه با همکاری انجمن ایرانی روابط بین الملل، نشر نو و موسسه فرهنگی بهاران برگزار می شود.

کتاب «دموکراسی پس از از دموکراتیزاسیون» نوشته جنگ جیب چوی به تازگی با ترجمه سعیدرضا اتحادی توسط نشر نو منتشر شده است و نشست نقد آن، با حضور محمدموسی کاظمی کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای، قاسم تقوایی پور کارشناس ارشد روابط بین الملل و مترجم کتاب برگزار خواهد شد. این کتاب درباره ریشه ها و بحران های دموکراسی محافظه کار در کره جنوبی است.

این برنامه روز پنجشنبه ۲۷ آبان از ساعت ۱۷ در موسسه بهاران واقع در خیابان ولیعصر(عج)، بالاتر از زرتشت، روبروی پمپ بنزین، کوچه نوربخش، پلاک ۲۱ برگزار می شود.