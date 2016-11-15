ازدحام زائران در مهران/ زوار به مرزهای چذابه و شلمچه هدایت شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا گودرزی در گفت‌وگو با رادیو رابعین اظهار داشت: با توجه به ازدحام شدید زائران در مرز مهران و همچنین حضور برخی افراد بدون گذرنامه که بین سه تا هشت هزار نفر در مرز مهران هستند، ترافیک زیادی صورت گرفته است.

وی افزود: همه این اقدامات به‌خاطر راحتی خود زائران است و به همین دلیل حتما رعایت کنند تا با ترافیک جاده ای مواجه نشوند.

گودرزی ادامه داد: حرکت تمامی خودروها به سمت مهران ممنوع بوده و نیروی انتظامی و سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین استانداری های کرمانشاه، لرستان و خوزستان موظف به هدایت همه اتوبوس ها به سمت مرزهای استان خوزستان یعنی چذابه و شلمچه هستند.

مدیر اجرایی و سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با تاکید مجدد به تغییر مسیر خودروها به سمت مرزهای جنوبی بیان داشت: از خرم آباد وارد اتوبان پل زال می شوند و از آنجا به اندیمشک می روند که حدودا یک ساعت و نیم مسافت است.

گودرزی ادامه داد: از اندیمشک تا شوش نیز نیم ساعت راه است و از شوش تا سه راه عبدالخان ۴۰ دقیقه راه است و از آنجا تا مرز چذابه نهایتا یک ساعت زمان است. گذشته از اینها، از خود تهران تا مرز اهواز تمام راه چهاربانده است ولی راه های مهران دو طرفه و خطرناک تر است.