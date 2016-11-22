به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته بود.

این سوال درباره علت عدم نظارت کافی بر دریافت حقوق های نامتعارف در بانک ها و بیمه های دولتی بود که با وجود حاضر شدن وزیر اقتصاد در مجلس، ادیانی از طرح سوال خود انصراف داد و این انصراف از سوی هیات رئیسه اعلام شد.

به این ترتیب در جلسه امروز تنها سوال جهانبخش محبی نیا از وزیر اقتصاد درباره وضعیت «وجوه اداره شدن» در سال های اخیر مطرح شد.