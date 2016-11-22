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۲ آذر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

در جلسه علنی امروز اعلام شد؛

انصراف یک نماینده از سوال درباره حقوق‌های نجومی

انصراف یک نماینده از سوال درباره حقوق‌های نجومی

نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از سوال خود از وزیر اقتصاد درباره حقوق های نجومی اعلام انصراف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی سوال ملی سیدعلی ادیانی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و جویبار از وزیر اقتصاد در دستور کار قرار گرفته بود.

این سوال درباره علت عدم نظارت کافی بر دریافت حقوق های نامتعارف در بانک ها و بیمه های دولتی بود که با وجود حاضر شدن وزیر اقتصاد در مجلس، ادیانی از طرح سوال خود انصراف داد و این انصراف  از سوی هیات رئیسه اعلام شد.

به این ترتیب در جلسه امروز تنها سوال جهانبخش محبی نیا از وزیر اقتصاد درباره وضعیت «وجوه اداره شدن» در سال های اخیر مطرح شد.

کد مطلب 3830970

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