بیش از ۱۸۰ اتوبوس در مرز چذابه زائران را جابجا می کنند

محمد رستم منش در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اتوبوس هایی که از سازمان اتوبوسرانی اهواز در مرز چذابه مستقر شدند. این اتوبوس ها تعداد ۱۱۳ دستگاه هستند که زائران را از نقطه صفر مرزی تا پارکینگ جابه جا می کنند.

وی افزود: ۲۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس از طریق مناطق نفتخیز جنوب به مرز آمده اند که زائران را تا شهر اهواز جابه جا می کنند. تعدادی اتوبوس هم از طریق سپاه در اختیار ما قرار گرفته که کار جابه جایی زائران از نقطه صفر مرزی تا اهواز را برعهده دارند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی اهواز با ابراز بیان اینکه امیدوارم بتوانیم خدمات خوبی را به زائران حسینی ارائه دهیم، بیان کرد: بیش از ۵۰ واحد اتوبوس طی روزهای اخیر به ۱۱۳ دستگاه اتوبوس ارائه دهنده خدمت به زائران این سازمان در مرز چذابه اضافه شدند.

رستم منش در ارتباط با تعداد زائرانی که از خدمات اتوبوسرانی اهواز در مرز چذابه استفاده کردند، گفت: تمام زائرانی که به چذابه آمدند از طریق اتوبوس های سازمان اتوبوسرانی به نقطه صفر مرزی رسیده اند. قاعدتا در بازگشت نیز به همین شکل آنها را تا پارکینگ و برخی را نیز تا شهر اهواز جابه جا می کنیم.