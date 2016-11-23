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۳ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۰

پزشکیان:

تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران به جریان می‌افتد

تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران به جریان می‌افتد

نایب رئیس مجلس گفت: مساله تحقیق و تفحص از املاک شهرداری تهران در هیات رئیسه مطرح و قرار شده است به جریان بیافتد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا، مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران با اخطار اصل ۷۶ قانون اساسی و تذکر آیین نامه ای گفت: مجلس حق تحقیق و تفحص در همه امور را دارد. بیش از سه هفته از حضور شهردار تهران در کمیسیون عمران می‌گذرد، اما هنوز کمیسیون اقدامی برای به جریان انداختن تحقیق و تفحص در موضوع املاک نجومی انجام نداده است.

در ادامه مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: مساله تحقیق و تفحص شما در هیات رئیسه مطرح شده و قرار شد به جریان بیافتد.

کد مطلب 3831858

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